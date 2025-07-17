湖南漢過機場安檢被攔　怒掟無「3C認證」尿袋落地瞬間起火

湖北武漢一名男子攜帶無「3C認證」標誌的行動電源（又稱尿袋、充電寶）試圖通過機場安檢，被拒後情緒失控將行動電源砸向地面，導致行動電源起火燃燒。



事發於7月16日，湖北武漢天河國際機場。湖北省公安廳機場公安局航站區派出所介紹，一名男旅客攜帶一個沒有3C認證標識的行動電源，試圖通過機場安檢。工作人員明確告知其不能攜帶的情況下情緒失控，將行動電源砸向地面，導致行動電源起火燃燒。

旅客攜帶無「3C認證」標誌的行動電源過機場安檢，被拒後情緒失控將行動電源砸向地面。（影片截圖）

旅客將行動電源砸向地面，瞬間起火燃燒。（影片截圖）

機場工作人員立即救火。（影片截圖）

據介紹，男子沈某已構成擾亂單位秩序的違法行為，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十三條第一款第一項之規定，擬處以行政拘留5日處罰。

涉事旅客被機場工作人員帶走。（影片截圖）

中國民航局規定，自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C（China compulsory certification，中國強制認證標誌）標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的行動電源乘坐境內航班。