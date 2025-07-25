周靜華被引渡回國　亞洲「百名紅通人員」清零　官媒：外逃沒出路

「天網行動」再傳捷報，據央視新聞周四（24日）消息，近日，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經中泰執法司法合作，「百名紅通人員」周靜華從泰國被引渡回中國，為行動開展以來第63名歸案的「百名紅通人員」。周五（25日），《中國紀檢監察報》發表文章指，在「天網行動」開展十周年之際，反腐敗國際追逃追贓工作取得新的重大成果，又強調海外不是法外，外逃沒有出路，「避罪海外、逍遙法外」的企圖最終不過是黃粱一夢。



周靜華生於1969年9月，為「百名紅通人員」第26號，原中國雲銅（泰國）投資開發有限公司副總經理，涉嫌貪污犯罪，外逃後負隅頑抗、拒不歸案。2012年9月，國際刑警組織對周靜華發布紅色通報。在中泰有關部門配合下，雙方開展執法司法合作，於2025年7月將其引渡回中國。

中央追逃辦負責人表示，周靜華歸案標誌著亞洲地區「百名紅通人員」清零，彰顯了維護人民利益、捍衛法律尊嚴的堅定決心和頑強意志。當局將不斷加大反腐敗國際合作力度，有逃必追、一追到底，尚有一人在逃，就決不收兵。

周五，《中國紀檢監察報》發表文章指，追逃追贓是一場攻堅戰、持久戰，比拼的是毅力，考驗的是能力。周靜華外逃後負隅頑抗、拒不歸案，是一塊難啃的「硬骨頭」。從2012年國際刑警組織對其發布紅色通報，到今年其被引渡回國，前後歷經13年。在中央追逃辦統籌協調下，辦案機關堅持不懈、緊盯不放，各有關部門緊密協作、合力推進，中泰雙方開展了一系列執法司法合作，最終將周靜華緝拿歸案。腐敗分子外逃後，猖狂至極的有之，心存僥幸的有之，負隅頑抗的有之。無論是將外逃20年的許國俊強制遣返，還是對孫鋒開展長達十年的追捕，抑或促使外逃23年之久的郭潔芳回國投案，追逃追贓戰線的「獵手」們百折不撓、接力推進，啃下一個個「硬骨頭」，打贏一場場硬仗，徹底擊碎外逃人員的「避罪美夢」。

周靜華被引渡回國。（央視新聞）

腐敗是人類公敵，追逃追贓是正義事業，拒絕腐敗「避風港」是國際共識。周靜華被引渡回國，「百名紅通人員」亞洲地區清零，標志著反腐敗國際追逃追贓工作取得重大階段性勝利，體現了中國與亞洲國家執法司法合作的高水平。中國反腐敗得到國際社會越來越多的響應、支持與配合。與此同時，目前「百名紅通人員」仍有37人在逃，主要集中在美國、加拿大、新西蘭、澳大利亞等少數幾個西方發達國家。有的國家在經濟上貪圖腐敗分子「黑錢」，在政治上充當腐敗分子「避風港」，公然阻撓、抹黑中方追逃追贓工作，站在了正義和法治對立面。天網恢恢，疏而不漏。在堅如磐石的追逃決心和越織越密的「天網」面前，外逃腐敗分子的生存空間正在不斷被壓縮，終將難逃法網。

文章進一步稱，尚有一人在逃，追逃追贓工作就決不收兵。黨中央對追回外逃腐敗分子始終立場鮮明、態度堅決、行動果斷、措施有力，這是做好追逃追贓工作的最大底氣和根本保證。今年3月，「天網2025」行動啟動，十年如一日，一刻不停歇。新征程上，要再接再厲，保持戰略定力，堅持守正創新，深化反腐敗國際合作，縱深推進跨境腐敗治理，健全追逃防逃追贓機制，始終保持對外逃腐敗分子的強大攻勢，助力打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰。

最後，文章指，海外不是法外，外逃沒有出路。周靜華歸案再次有力證明，「避罪海外、逍遙法外」的企圖最終不過是黃粱一夢，一切處心積慮的籌謀都是徒勞，「奉勸那些仍心存僥幸的在逃人員，負隅頑抗終究走向窮途末路，認清形勢、放棄幻想、主動投案才是唯一正途」。