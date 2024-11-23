走私案「紅通」逃犯被押解回國　涉案2500萬元曾在多國反覆流竄

一名在國外潛逃近3年、案值2500萬元人民幣的走私案「紅通」逃犯林某，周日（11月17日）凌晨被押解回國，經深圳寶安國際機場入境後，緝私警對其宣布執行拘捕。



據深圳衛視報道，林某是「7.09」走私犯罪團伙的頭目，為了逃避打擊，長期隱藏幕後遙控指揮，平時的活動鮮為人知。

根據偵查查明，林某於2021年7月9日指使團伙成員以偽報貿易方式，利用道具櫃走私進口紅酒、瑤柱、海參、魚膠、化妝品等高價值貨物後在國內銷售牟利，全案案值2500萬元人民幣。

案發後，林某團伙的其他成員悉數落網，林某倉皇潛逃至國外。因證據確鑿，2022年1月，檢察機關對林某及其團伙成員合共6人批准拘捕。

「紅通人員」林某被押解回國。（深圳衛視）

同年11月，深圳市中級人民法院對除林某以外的另5名同案犯分別作出了管制及有期徒刑三至五年不等的判決。

林某潛逃後，先是逃往西亞某國，後來又在多個國家反覆流竄，頻繁變更藏匿地、漂白變換身份以躲避拘捕。深圳海關緝私局成立了追逃工作專班，利用大數據對他的社會關係等進行了全方位分析研判，掌握了他在海外的活動軌跡。

此後，緝私部門通過國際刑警組織對其發出紅色通報持續壓縮其外逃空間，最終通過公安部有關部門聯合多國執法部門通力合作，將其緝捕歸案並押解回中國。

至此，由深圳海關緝私局偵辦，「7.09」走私案團伙成員全部歸案。