泰柬邊境開火｜柬軍出動中國製火箭炮　竟被外媒誤認蘇聯舊貨

泰國與柬埔寨7月24日爆發嚴重邊境武裝衝突，雙方動用戰鬥機與火箭炮對彼此陣地進行猛烈打擊，場面緊張升級。《騰訊網》7月25日發表作者署名「天眼看亞太」的軍事分析文章指出，柬軍此次使用的多管火箭炮，實為中國外銷的90式火箭炮，卻一度被誤認為蘇聯製BM-21或捷克製BM-70。



事件起於7月23日下午4時55分，一名泰國皇家陸軍士兵在烏汶府宗阿瑪區巡邏時踩到地雷，當局隨即於下午6時關閉四個省份邊境檢查站，並於晚間7時宣布召回駐柬大使，驅逐柬埔寨大使。次日上午8時20分起，兩軍在多個邊境據點爆發交火，至9時20分，泰國官方證實共六處交火點，包括普拉塞達穆恩托姆、普拉塞達克瓦伊、沖博、考普拉維哈倫、沖安瑪與沖崇。

這輛編號808的多管火箭炮被外媒認為是蘇制BM-21「冰雹」火箭炮或捷克產BM-70火箭炮。

上午10時30分，泰國方面強烈譴責柬軍動用122毫米火箭彈攻擊邊境發展中心，造成三人重傷。隨後社交媒體上流出一段編號「808」的火箭炮車開火畫面。由於畫面稍縱即逝，不少外媒將其誤認為蘇制BM-21或捷克BM-70。但根據內地軍事專欄分析，該型火箭炮實為中國90式122毫米自行火箭炮，俗稱PHL-90火箭炮，為上世紀90年代的外銷主力型號。

外貿90B 122毫米自行火箭炮。

文章指出，柬埔寨王家陸軍早於2022年就曾自中國引進90B改進型火箭炮。該型號具備40管火箭發射器與備用彈藥自動裝填系統，具備7分鐘內完成部署、發射與撤收的能力，並可搭載制導火箭彈，射程最遠可達40公里。其車身另設有可展開的偽裝車棚，行軍中能偽裝為普通卡車。

81式122毫米自行火箭炮。

「天眼看亞太」於評論文章中提到，柬埔寨軍方也持有捷克BM-70火箭炮，其外觀與90系列相似，惟車頭為方形裝甲駕駛室，無自動裝彈系統。兩種火箭炮皆可使用中國標準122毫米火箭彈，推測柬軍此次可能同時部署兩型火箭炮於前線。

柬埔寨軍隊的BM-70火箭炮，也有備用彈藥架，但沒有車棚。

但據泰國軍方通報，柬方火箭炮陣地在開火後即被雷達鎖定，泰國空軍派出F-16戰機以滑翔炸彈實施空襲，至少一處柬軍火箭炮陣地遭擊中，惟目前未證實是否有火力單位成功撤離。