泰國代總理：與柬埔寨邊境衝突「可能發展為戰爭」
撰文：聯合早報
出版：更新：
泰國代總理蓬探警告，隨着泰國連續兩天與柬埔寨發生邊境衝突，跨境交火「可能發展為戰爭」。
法新社引述他星期五（7月25日）在曼谷對記者的講話說：「儘管目前仍僅限於衝突，如果局勢升級，可能發展為戰爭。」
蓬探告訴記者，當前事態是柬方來犯並已造成民眾傷亡，泰方在全力保衛國家主權。邊境衝突已造成20餘名泰平民死亡。
衝突地區增至12個
路透社引述一名泰國軍方官員說，兩國軍隊在爭議邊境的12個地點發生衝突，這比前一天六個地點爆發的衝突有所擴大。
軍方發言人、海軍少將蘇拉桑·孔西里在新聞發布會上說，柬埔寨仍在繼續使用重型武器。
泰國和柬埔寨星期四（24日）在邊境地區發生衝突。新華社引述泰國公共衛生部星期四晚上的通報說，當天的衝突造成泰方14人死亡、數十人受傷。柬埔寨奧多棉吉省（Oddar Meanchey）官員星期五說，前一天的邊境衝突造成奧多棉吉省一名平民死亡、五人受傷。
衝突發生後，泰柬互相指責對方違反國際法。柬埔寨首相洪瑪內星期四致信聯合國方面，呼籲聯合國安全理事會召開緊急會議。根據聯合國安理會的日程安排，安理會定美國東部夏令時間星期五下午3時（香港時間星期六凌晨3時）就泰柬邊境衝突召開閉門會議。
本文獲《聯合早報》授權轉載。