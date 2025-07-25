泰國代總理：與柬埔寨邊境衝突「可能發展為戰爭」

泰國代總理蓬探警告，隨着泰國連續兩天與柬埔寨發生邊境衝突，跨境交火「可能發展為戰爭」。



法新社引述他星期五（7月25日）在曼谷對記者的講話說：「儘管目前仍僅限於衝突，如果局勢升級，可能發展為戰爭。」

蓬探告訴記者，當前事態是柬方來犯並已造成民眾傷亡，泰方在全力保衛國家主權。邊境衝突已造成20餘名泰平民死亡。

2025年7月24日，泰國素林府，圖為泰柬邊境衝突爆發後，泰國撤離邊境居民來到避難所避難。（Reuters）

衝突地區增至12個

路透社引述一名泰國軍方官員說，兩國軍隊在爭議邊境的12個地點發生衝突，這比前一天六個地點爆發的衝突有所擴大。

軍方發言人、海軍少將蘇拉桑·孔西里在新聞發布會上說，柬埔寨仍在繼續使用重型武器。

2025年7月24日，泰國與柬埔寨爆發邊境軍事衝突，圖為泰國一位於邊境地區的油站遇襲（TPBS/Handout via REUTERS）

泰國和柬埔寨星期四（24日）在邊境地區發生衝突。新華社引述泰國公共衛生部星期四晚上的通報說，當天的衝突造成泰方14人死亡、數十人受傷。柬埔寨奧多棉吉省（Oddar Meanchey）官員星期五說，前一天的邊境衝突造成奧多棉吉省一名平民死亡、五人受傷。

衝突發生後，泰柬互相指責對方違反國際法。柬埔寨首相洪瑪內星期四致信聯合國方面，呼籲聯合國安全理事會召開緊急會議。根據聯合國安理會的日程安排，安理會定美國東部夏令時間星期五下午3時（香港時間星期六凌晨3時）就泰柬邊境衝突召開閉門會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

