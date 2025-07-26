貴州兩個「蔡光輝」一年內雙雙落馬　二人同名同姓同籍貫同省工作

內地持續反貪，然而貴州近日出現一場大巧合，據貴州黔南州紀委監委周五（25日）消息，黔南州貴定縣政協黨組成員、副主席蔡光輝涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受黔南州紀委監委紀律審查和監察調查。而就在不久前，該省也有另一同名官員被查，即貴州出版集團總經理蔡光輝。二人同名同姓同籍貫同省任職，引發關注。



黔南州貴定縣政協黨組成員、副主席蔡光輝。（揚子晚報）

公開資料顯示，黔南州貴定縣政協黨組成員、副主席蔡光輝是湖南新化人，1975年11月出生，2007年6月入黨，1999年8月參加工作。1999年，蔡光輝從湘潭大學經濟學專業畢業後，任山東小鴨集團銷售經理。2004年，調任貴州省貴定縣招商引資局，此後長期任職貴定縣。歷任招商引資局業務科科長，經貿局副局長，縣政府辦副主任，雲霧鎮鎮長，雲霧鎮黨委書記等職。2020年，蔡任貴定縣交通運輸局局黨組書記、局長，後任貴定縣委常委、貴州昌明經濟開發區黨工委副書記、管委會副主任，貴定縣政協副主席等職。

貴州出版集團總經理蔡光輝。（揚子晚報）

至於貴州出版集團總經理蔡光輝出生於1974年10月，也是湖南新化人。早年在貴州省紫雲縣宗地鄉政府工作，後任職羅甸縣報社、羅甸縣委辦公室，2002年任職貴州省統計局，2003年開始任職貴州省紀委辦公廳，歷任秘書處副主任科員，秘書處主任科員，秘書處副處級紀律檢查員、監察員，秘書處副處長等職。2012年，任貴州省紀委副秘書長，2015年任貴州貴安新區黨工委委員，紀工委書記，2017年任六盤水市委常委、市紀委書記，後同時擔任市監委主任。2020年，任貴州出版集團總經理。今年1月10日被查。