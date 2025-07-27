01直擊│重慶設全球最大整車天線OTA實驗室　成架巴士都可以放入去

中國汽車工程研究院股份有限公司近年在重慶設立汽車信息通信測評基地，其中更設有全球最大整車天線OTA（空中下載技術）實驗室。《香港01》記者22日參訪該基地，以了解相關技術的最新發展。



基地設有全球最大整車天線OTA（空中下載技術）實驗室，可為長達12米的巴士進行測試，圖為該實驗室為一輛私家車進行測試。（朱加樟攝）

基地設有全球最大整車天線OTA（空中下載技術）實驗室，可為長達12米的巴士進行測試，圖為該實驗室為一輛私家車進行測試。（朱加樟攝）

基地於2024年投用，已建成20多個實驗室，覆蓋汽車通信、座艙、信息安全等方向的測試能力。（朱加樟攝）

基地於2024年投用，已建成20多個實驗室，覆蓋汽車通信、座艙、信息安全等方向的測試能力。（朱加樟攝）

隨著智能網聯汽車日漸普及，汽車上的車載天線數量越來越多，良好的天線及通信性能可以保證衛星導航、遠控、車聯網等功能發揮作用。

據介紹，該全球汽車信息通信測評技術創新基地於2024年投用，已建成20多個實驗室，覆蓋汽車通信、座艙、信息安全等方向的測試能力，其中更包含整車級無線網絡仿真實驗室等。這些測試有助車企提升車輛通信能力、保證最佳輻射方向和減少電磁干擾等。

可為長達12米巴士進行測試

基地設立全球最大整車天線OTA（空中下載技術）實驗室，實驗室高16米、面積超過400平方米。天線OTA測試通過模擬產品無線信號在空氣中的傳輸場景，全面驗證從晶片到天線端各種因素對整機性能的影響。簡單來說，OTA測試主要評估車輛在信息方面「送出去」和「收回來」的能力。

該實驗室可為長達12米的巴士進行測試，是目前全球唯一能對大型巴士進行測試的實驗室。

大幅縮短車企出國測試周期

該基地還建設了全球首個華為+諾基亞雙核心網整車級蜂窩網絡仿真實驗室，可以對全球100餘個國家、300餘家運營商的網絡信號進行模擬，全面評估汽車的複雜無線網絡適應性。

如此，國內車企不用出國就可完成海外國家的前期摸底測試，了解其產品在海外國家的實際運行情況，大幅縮短車企出國測試周期，也減少了測試成本。