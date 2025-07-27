有片｜重慶原創海扶刀｢隔山打牛｣不開刀滅腫瘤　港完成1300宗手術

重慶海扶醫療科技股份有限公司（以下簡稱「海扶科技」）以原創大型手術設備——「海扶刀」聚焦超聲腫瘤治療系統聞名。該設備可讓醫護人員執行無創手術「隔山打牛」消滅腫瘤，廣泛應用於治療子宮肌瘤、子宮腺肌病等疾病。



《香港01》記者於7月21日參訪海扶科技位於重慶的產業園，該公司向《香港01》表示，現時香港包括瑪麗醫院、威爾斯親王醫院等均已引入「海扶刀」，完成手術量達1300宗以上。



「海扶刀」以超聲波隔著手掌燒焦膠片，手掌絲毫無損（點擊觀看影片）：

現場示範「海扶刀」以超聲波燒焦膠片。（影片截圖）

「海扶刀」以超聲波隔著手掌燒焦膠片，手掌卻絲毫無損。（影片截圖）

「海扶刀」以超聲波隔著手掌燒焦膠片，手掌卻絲毫無損。（影片截圖）

據介紹，聚焦超聲消融手術（HIFU）是一種非侵入性治療方式，將體外發射的超聲波聚焦於體內靶組織處，利用超聲波的機械效應、熱效應及空化效應，瞬間產生攝氏65度至100度高溫，使靶組織產生不可逆的凝固性壞死。

整個治療過程不開刀、不流血、無輻射，僅對病變組織進行一次性「適形」消融，可保留正常組織器官結構和功能完整。

「海扶刀」可讓醫護人員執行無創手術「隔山打牛」消滅腫瘤，廣泛應用於治療子宮肌瘤、子宮腺肌病等疾病。（朱加樟攝）

「海扶刀」可讓醫護人員執行無創手術「隔山打牛」消滅腫瘤，廣泛應用於治療子宮肌瘤、子宮腺肌病等疾病。（朱加樟攝）

目前，該設備已廣泛應用於子宮肌瘤、子宮腺肌病、胎盤植入、乳腺纖維腺瘤、乳腺癌、肝癌、骨腫瘤、胰腺癌等多種良惡性疾病。

截至目前，這項技術已在全球35個國家和地區的400餘家醫療機構應用，累計保器官治療實體良惡性腫瘤患者超32萬宗。

參訪當日，一名女子在香港一家醫院正在接受「海扶刀」治療子宮腺肌病的手術，重慶的醫生通過遠程技術與香港的醫生進行實時交流。（朱加樟攝）

香港醫院病人做手術 港渝醫生隔1100公里實時交流

參訪當日，《香港01》記者發現在實時遠程監控的大屏幕上，顯示一名中年女子在香港一家醫院正在接受「海扶刀」治療子宮腺肌病的手術。

海扶科技向《香港01》解釋，在一些比較困難的手術上，重慶海扶醫院的醫生會通過遠程技術與香港的醫生進行實時交流；但受制於法律法規，當地醫院不會直接操控香港的設備。

「海扶刀」可讓醫護人員執行無創手術「隔山打牛」消滅腫瘤，廣泛應用於治療子宮肌瘤、子宮腺肌病等疾病。（朱加樟攝）

瑪麗威爾斯引入 在港完成逾1300宗手術

海扶科技又向《香港01》表示，現時香港包括瑪麗醫院、威爾斯親王醫院兩家公立醫院及一家私立手術中心已引入「海扶刀」，每台設備的市場價格為200-300萬美元（約1570萬-2350萬港幣）。

「海扶刀」在港完成手術量達1300宗以上，其中更已有3名「海扶寶寶」出生（女性成功治療子宮肌瘤等疾病後懷孕誕下的嬰兒）。