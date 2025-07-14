超歐趕美！中國去年創新藥物研發量逾1250種　彭博：挑戰西方地位

美媒彭博社14日報道，中國去年進入研發階段的創新藥物數量突破1250種，遠超歐盟並且逼近美國的1440種。全球醫藥創新的重心正在逐漸東移，中國製藥廠挑戰了西方在藥物創新領域的主導地位，「中國製造」的高質素藥物或將成為未來的新常態。



中國已成為全球藥物研發的關鍵力量。（VCG）

報道指，2015年中國僅貢獻160種創新藥物進入全球研發管線，佔比不到6%，然而中國透過藥監改革、「中國製造2025」政策支持，推動了以海歸科學家與創業者為核心力量的創新浪潮，中國生物科技產業在短短9年內出現爆發性成長，2024年進入研發階段創新藥物超過1250種，涵蓋癌症與減肥等多個領域。

更令人矚目的是，中國藥物品質也大幅提升。中國開發的創新藥物越來越多獲得美國食品和藥物管理局（FDA）、歐洲藥品管理局（EMA）等嚴格監管機構授予的快速審批認證，2024年甚至略微超越歐盟。

儘管中國原創藥物在獲批數量上仍明顯落後於美國，但已有不少重大突破，並獲得跨國藥企高價收購。舉例來說，中國康方生物開發的癌症藥物在臨床試驗中表現優於德國藥廠默克（Merck）的癌症免疫療法吉舒達（Keytruda），被譽為「中國生物技術的DeepSeek時刻」。輝瑞（Pfizer）、阿斯利康 （AstraZeneca）、羅氏（Roche）等巨頭也紛紛高價搶購中國生物技術資產。