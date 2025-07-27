河北阜平特大暴雨釀2死2失聯　北京密雲強降雨致山泥傾瀉

《央視新聞》報道，7月25日17時至7月26日1時，河北省保定市阜平縣出現歷史罕見強降雨，導致2人死亡、2人失蹤。昨日（7月26日）晚，北京密雲西北部強降雨引發洪水和山體滑坡，多個村莊受災。據中央氣象台預計，未來三日，華北、東北等地有強降雨



河北阜平特大暴雨釀2死2失聯

據河北省保定市阜平縣防汛抗旱指揮部消息，截至7月26日18時，此次暴雨中，阜平縣6個鄉鎮46235人受災，已致死亡2人、失蹤2人，避險安置1289戶4655人。

河北阜平特大暴雨釀2死2失聯。（央視新聞）

河北阜平特大暴雨釀2死2失聯。（央視新聞）

7月25日17時至7月26日1時，河北阜平出現歷史罕見強降雨過程，全縣平均雨量234毫米，最大降雨量540毫米，出現在西莊站，最大小時雨強為145毫米/小時，突破歷史極值。此次降雨時間短，強度大，破壞力極強。

北京密雲強降雨引發洪水

7月26日晚，北京密雲西北部強降雨引發洪水和山體滑坡，多個村莊受災，部分村子的道路、電力、通訊中斷。通過海事衛星與受困的馮家峪鎮取得聯繫後，消防隊員組成的突擊隊徒步挺進，目前，受災人員已被轉移安置。凌晨1點多，洪峰峰值已過，水位逐漸開始下降。

北京密雲特大暴雨引發山洪。（央視新聞）

華北、東北等地有強降雨

中央氣象台今日（7月27日）預計，未來三天，陝西北部、山西北部、內蒙古中東部、京津冀、東北地區，以及雲南西南部、福建中南部、上海、浙江、江蘇、安徽南部和東部等地有大到暴雨，部分地區有大暴雨，單點有特大暴雨，並伴有短時強降水、雷雨大風或冰雹等強對流天氣。中央氣象台27日6時繼續發佈暴雨黃色預警。

全國降水量預報圖。（中央氣象台）

預計27日8時至28日8時——內蒙古東南部、陝西東北部、山西北部、河北中西部和北部、北京中北部和西南部、遼寧西部和北部、吉林中東部、黑龍江東北部以及雲南西南部、福建中南部、江西西部和南部、湖南東部、廣東東部、台灣島等地的部分地區有大到暴雨。其中，北京東北部和西南部、河北中西部、雲南西南部等地局地有大暴雨。上述部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風等強對流天氣。