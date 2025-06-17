蝴蝶颱風狂掃三亞降「榴槤雨」　農民哀嘆：吹倒千棵5年樹

海南省近日遭到今年第1號颱風「蝴蝶」襲擊，造成農業與民生嚴重損失。三亞地區榴槤農朱先生向媒體表示，自家栽種5年多的榴槤樹被颱風吹倒上千棵，滿地落果，經濟損失慘重，且因未投保農業保險，只能自行設法補救。



據多家內媒報道，朱先生自言，自己嫌保險太貴就沒買，現在把這些倒下的樹再扶起來，後期應該可以挽救99%。他所栽種的榴槤品種主要包括貓山王、黑刺和金枕，其中黑刺每斤售價約人民幣300元。如今颱風造成大批樹木傾倒，「榴槤雨」現象令人痛心。

朱先生種植的榴槤落滿地。（荔枝新聞）

根據中央氣象台通報，蝴蝶颱風於6月11日生成於南海中西部，是今年首個編號颱風，具有生成晚、路徑複雜、降水強度大的特性。6月13日23時以強烈熱帶風暴級（11級，風速約每秒30公尺）首次登陸海南東方市沿海，隔日12時30分再以同等級別登陸廣東雷州紀家鎮。

強風與暴雨席捲三亞及周邊地區，據報導，三亞、保亭等地累計降雨量達550至665毫米，其中最大單日降雨量突破400毫米，多地出現農作物倒伏、道路積水與水產養殖設施受損等次生災害。

官方指出，三亞地區榴槤果園損失慘重，直接經濟損失估計超過人民幣千萬元。氣象部門警示後續仍可能有強對流天氣，呼籲農戶提高防災意識，審慎評估農業保險與設施加固對策。