山西大同載12人巴士暴雨失聯　下游發現其中一失蹤者遺體

山西大同市周日（7月27日）一輛載有12人中巴在暴雨中失聯，當局展開大規模搜索，已在事發地下游發現一具遺體。內地《澎湃新聞》報道，據大同市天鎮縣政府人員稱，中巴載的人都是外來務工人員。



圖為山西近日連場暴雨，廣泛地區水浸。（央視截圖）

圖為山西近日連場暴雨，廣泛地區水浸。（央視截圖）

山西省大同市7·27搶險救援指揮部指出，當日淩晨在天鎮縣谷前堡鎮一畔莊村附近，一輛中巴在行駛過程中遇險失聯。事發後，省、市、縣三級迅速響應，山西省委、省政府立即派出工作組趕赴現場指導救援。

截至27日下午4時，國家、省、市、縣四級已出動救援力量700多人次、2架直升飛機、8架無人機、6艘橡皮艇，分別對失聯車輛可能經過的縣鄉道、河道進行搜索。此外，周邊鄉鎮幹部、群眾及公安等，也在事發地上下游20公里範圍內進行分段搜索。

其間在下午1時43分，於事發地下游發現一具遺體，經確認為失聯人員之一，但涉事中巴尚未尋回。目前，搜救工作仍在有序進行中。

據指出，自23日以來，山西省北中部因強降雨造成多條河流發生洪水，目前降水仍在持續，防汛救災形勢覆雜嚴峻。