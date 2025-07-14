深圳旅客遊山西丟兒童手錶　環衛工4小時翻8噸垃圾尋獲惹質疑

綜合內媒報道，一名來自深圳的盧女士在山西坐高鐵時，其孩子將電話手錶裝入垃圾袋玩耍後遺失，山西大同兩名環衛工人花費4小時徒手在8噸垃圾中找到，事件引發網絡惹議，不少人質疑該行為沒必要。



深圳遊客盧女士。（截圖）

尋獲的手錶。（截圖）

據報道，7月1日下午，來自深圳的盧女士一家乘坐高鐵從太原抵達大同，在車上時，孩子將兒童手錶裝入乾淨的紙質垃圾袋中玩耍，下車時不慎遺忘在列車上。次日上午，盧女士撥打12345熱線求助。

大同市新城環境公司將垃圾轉運至富喬垃圾焚燒發電場空地，2名環衛工人不懼髒亂，徒手在垃圾堆中逐一翻找。經過4個多小時的不懈努力，當日16時50分許，丟失的手錶終於從堆積如山的垃圾中找到，並於當晚送還至盧女士手中。當地媒體報道，盧女士曾發去紅包感謝兩位環衛工，但遭到婉拒。

環衛工4小時翻8噸垃圾尋獲。（封面新聞）

相關報道。（截圖）

上述報道引發爭議，不少網民質疑該行為是否有必要：「幾百塊的電話手錶，怎麼忍心讓環衛工人在烈日炎炎下去翻找呢？而且還是垃圾堆。」「請給環衛工工錢，大熱天的。」「這跟慷他人之慨有啥區別？」「給加班工資了？給高溫補貼了？」

涉事環衛公司的上級部門大同市城管局副局長回應稱，不能說值不值，老百姓有需求，我們肯定去做。只要百姓有需求，我們肯定去做。