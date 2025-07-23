山西臨汾明城牆磚疑遭倒賣每塊95元 律師提醒買賣均涉嫌違法
撰文：許祺安
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《經視直播》報道，電商平台有商家以每塊95元（人民幣，下同）的價格出售疑似明朝的古城牆磚。有律師表示，採集、倒賣古城牆磚的行為涉嫌違反《文物保護法》，消費者購買此類文物，亦可能涉嫌窩藏贓物罪。
電商平台有商家疑似出售「崇禎四年」的城墻磚，客服聲稱這些老城牆磚採集自臨汾當地，其提供的影片顯示，城牆上有牌匾可見「崇禎四年」字樣，迄今已有近400年的歷史，客服稱出售的磚是在當地修復前採集的。
電商平台客服表示將上報此事，一旦查實將會對商品進行下架或對店舖進行關停。臨汾市文化和旅遊局職員回應稱，將立即上報並核實此事。
湖北熾升律師事務所律師吳興劍表示，古遺址等不可移動文物為國家所有，採集、倒賣古城牆磚的行為涉嫌違反《文物保護法》，消費者購買此類文物，亦可能涉嫌窩藏贓物罪。
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