颱風竹節草｢復活｣｜內地發藍色預警　今明江浙滬或有9至10級陣風

7月28日6時，中央氣象台發佈颱風藍色預警：今年第8號颱風「竹節草」減弱後的低壓環流昨天（27日）晚上在琉球群島以東洋面再度發展為颱風。



今天（7月28日）早上5點鐘其中心位於浙江省舟山市東偏南方向約700公里的琉球群島以東洋面上，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為992百帕，七級風圈半徑200-300公里。

預計，「竹節草」將以每小時15-20公里的速度向西偏北方向移動，強度緩慢增強，即將進入東海東部海面，並向浙江北部到江蘇南部一帶沿海靠近。

台風路徑預報圖。（中央氣象台）

大風預報：7月28日08時至29日08時，東海大部、台灣以東洋面、杭州灣、長江口區、上海沿海、江蘇南部沿海、浙江沿海將有7-8級、陣風9-10級的大風；颱風中心經過的部分海區風力可達9級、陣風10-11級。

大風預報。（中央氣象台）

降水預報：7月28日08時至29日08時，台灣島、浙江東部等地的部分地區有大到暴雨，其中台灣島西部等地的局部地區有大暴雨（100~200毫米）；福建東部和南部、廣東大部、江西南部、湖南南部等地的部分地區有分散性大雨或暴雨。