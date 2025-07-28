居然之家董事長汪林朋傳跳樓墮亡　4月起遭武漢市留置立案調查

綜合內媒報道，7月27日，內地家居行業頭部企業居然智家、董事長，57歲的汪林朋疑跳樓身亡。多位行業人士證實了此消息。就在不久前，7月17日，另一位家居行業的大佬靚家居創始人曾育周也是跳樓離世。



對此居然智家內部人士表示，「是7月27日一早離開的，現在還在調查中」。截至目前居然智家還未發佈正式公告。

今日內地股票開盤，居然智家一度跌停，現報2.84元/股。有公司員工回應內媒稱，目前還未接到公司相關指令，但已向深交所進行報備，公司會盡快發公告，一切以公告內容為準。居然智家相關人員強調目前公司運營正常，董事長職務此前已由執行總裁代行。

居然之家家具城正在智慧化轉型。（網絡資源圖）

據悉，今年4月17日，居然智家公告，公司收到公司實際控制人、董事長兼CEO汪林朋家屬的通知，其於近日收到由武漢市江漢區監察委員會簽發的關於汪林朋的《留置通知書》和《立案通知書》 ；4月18日，居然智家開盤一字跌停；同日，公司查詢到汪林朋直接持有的3.72億股股份被司法凍結，包括2.79億股高管限售股份，凍結起始日為2025年4月17日，到期日為2025年10月16日，此次凍結股份占汪林朋直接所持股份的100%，占公司總股本的5.97%。

7月23日，居然智家發布公告，稱收到公司實際控制人、董事長兼CEO汪林朋家屬轉來的武漢市江漢區監察委員會簽發的關於汪林朋的《變更留置通知書》。根據該通知書，武漢市江漢區監察委員會已解除對汪林朋的留置措施，變更為責令候查措施。

汪林朋跳樓身亡僅距離其解除留置迴歸崗位過去5天。

武漢市發佈的居然智家CEO解除留置變更為責令候查的公告。

2025胡潤全球富豪榜上，汪林朋以125億人民幣財富值位列第2188位。2018年，居然之家還獲得阿里巴巴、泰康集團、加華偉業資本、雲鋒基金等高達130億元的聯合投資，其中，阿里以及關聯投資方共投資了54.53億元，達到15%的持股，成為了居然之家的第二大股東。

根據相關資料，汪林朋1968年出生於湖北省黃岡市羅田縣 ，現任北京居然之家投資控股集團有限公司、居然智家新零售集團股份有限公司董事長兼首席執行官（CEO），北京湖北企業商會會長、北京黃岡企業商會榮譽會長。