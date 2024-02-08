內地興起過年回鄉不住家　當事人：老家居住條件不佳　酒店更舒適

農曆新年臨近，內地許多人紛紛回家過年，然而，「過年回家不住家裏住酒店」的話題卻在近日衝上熱搜，引發討論。據悉，目前多地酒店除夕夜的房間已經訂滿，今年新年酒店預訂率是去年同期近3倍。對此，許多網民表示不解，認為過年應是一家團聚的日子，怎能不住家裏？一些選擇住酒店的民眾則在周三（7日）透露，過年在家住並不是一個最好的選擇，酒店其實住得更加舒適。



網民日前發帖稱，發現近年許多人過年回鄉卻選擇住酒店，他們主要可以分為四類，分別是習慣了城市生活方式的年輕人、父母仙逝的中年人、外來媳婦或女婿、外嫁的女兒。這隨即引發熱議，有關片段更有超過13萬條評論，當中不乏過年回家住酒店的人。

有來自重慶的網民就表示：「我們一家人正住在酒店，現在城裏的房子每家都沒有多餘的房間，回來了就沒有住處，只有住酒店。」另一名北京網民則稱，老家只有很小的兩室一廳，老兩口平時一人一間，喜歡安靜，「我們一家三口回去，他們擠一間小房，都睡不好」，因此住酒店主要是想讓老人休息好點。

內地春運開始，但不少回鄉者卻選擇不住家裏。（新華社）

由此可見，老家居住條件不如酒店，是擺在許多人面前的一個現實。來自徐州的女子小宋周三表示，時他們夫妻倆工作就已經很辛苦，過年期間其實很想好好補覺，「我們都在南京工作，每年除夕開六七個小時車回家吃年夜飯，雖然團聚讓人很開心，但是身心是疲憊的」。雖然成家之後，父母還是給她在家裏留了房間，但因為家中還有其他小孩，同時還有絡繹不絕的拜年人士，熱鬧的氛圍讓她和丈夫都沒辦法好好休息。最後兩人經商量後，覺得住在酒店也很不錯，這樣父母也不用辛苦地收拾房間，他們可以睡到自然醒，然後再過去陪陪家人。

報道指，現時許多地方的酒店客房已經訂滿，特別是家庭房、親子房。例如，江蘇無錫一間酒店目前除夕夜的基礎款房型已經全部訂完，工作人員表示，最受歡迎的是主題親子房，平均一晚要900多元（人民幣．下同），在一兩個星期前就預訂完，客人既有遊客，也有返鄉人群。目前，該酒店豪華雙床房、豪華大床房、尊貴雙床房、主題親子房都已經滿房，得一直等到大年初五，才有空的可以預訂。

酒店多個房型已經訂完。（現代快報）

揚州一間酒店的多個房型在線上平台也顯示已經訂滿，工作人員表示，賣得最好的是家庭房，僅剩2間，許多人都是提前訂的，價格方面，除夕夜是688元一晚，和平時持平，但大年初二價格相對貴點，在1000元左右。另據華住集團數據顯示，截至1月29日，今年年新年假期酒店預訂率是去年春節假期期間預訂率的近3倍。

縱然如此，但也有網民認為，居住條件無所謂，一家團聚才是最重要的，一名四川網民就表示，自己老家只有小平房，但是過年他和姐姐全部都要回去，加上小孩和父母8個人，「買了折疊床回去睡，想想都好開心好激動」。