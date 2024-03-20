首屆深圳智博會開幕！近百品牌亮相　AI賦能打造智能家居新時代

3月17日，首屆深圳國際智能家居博覽會（以下簡稱「深圳智博會」）在深圳國際會展中心開幕，展期四天。同期，以「中國新居」為主題的深圳家居設計周暨深圳國際家具展舉行。深圳智博會專注推動家具家電及空間一體化發展，致力搭建大家居產業鏈接與交流平台，為全球消費者展示前沿智能科技及智能解決方案，以先鋒之勢全面引領中國智能家居產業高質量發展。



近百家居品牌齊聚智博會

首屆深圳智博會聚焦開源鴻蒙、星閃技術、人工智能、AIoH（AI+IoH，即智能家用物聯網）等新技術新成果，彙聚了三翼鳥、美的、TCL、博世家電、方太等近100家國內外優質智能家居品牌，全面呈現全屋智能、智能電器、智能照明、智能廚房、智能衛浴、智能康養、智能機器人、新能源汽車等智能終端新產品新應用，加速推動智能產品產業化落地和商業化應用。

深圳不僅彙聚眾多前沿智能技術及應用成果，同時還是粵港澳大灣區重要的家具產業集群地，擁有紮實且領先的智能家居產業基礎及生態鏈。

深圳市家具行業協會主席侯克鵬表示，中國家居行業已從單品消費和空間美學向裝配式和集成整家轉型，整家集成融合智能成為全場景智能生活，為此，深圳國際家具展將智能家居板塊單獨策展舉辦深圳國際智能家居博覽會，這代表了深圳國際家具展的主張及行業未來戰略走向。侯克鵬說，致力於打造智能家居產業高地的深圳，要打造的是高質量的智能，是堅持原創設計，堅持高品質高標準，堅持知識產權保護的智能。

智博會現場（羊城晚報）

大家居產業生態融合發展

首屆深圳智博會還致力將智能芯片、傳感、鏈接、控制等技術引入智能家居與大家居領域，推動大家居行業進入萬物互聯新時代。

過去幾年，智能電器快速崛起，電器與家具從產品端到渠道端正在加速融合，電器品牌與家具品牌都在雙向整合資源，研究全屋智能家居新模式，深圳智博會引導著「智能整家集成」的智能與大家居行業生態融合。今年，深圳市家具行業協會聯合海信集團、仁豪家居等單位共同研究制定的團體標準《家具與家電一體化設計技術規範》也將發佈，為全國電器和家居行業率先打造「全屋智能家具家電一體化」新模式。

在現場，為探索著眼於科技與場景的智慧養老模式，深圳市家具行業協會與香港家私協會、香港生產力促進局等多家機構合作策劃「香港樂齡智能家居展區」，圍繞「樂齡家居 智慧生活」主題展示前沿智慧養老產品、老齡化科技應用場景、家居空間適老化改造、智慧健康監護模式等。通過適老科技的人文關懷與家居空間的一體化設計，為居家和機構養老提供智慧化解決方案。

在本次展覽中，深圳市建築工務署工程設計管理中心向市民展示政府工程近零碳文化及教育項目的建設成果，推廣「綠色、生態、可再生、健康、智慧、美學」等建築設計理念與策略，甄選品牌Avarte、Bruynzeel、海信、恒豐、惠美、駿躍、科勞斯、智薈康帶來八種不同的智慧校園新場景。

智博會現場（羊城晚報）

各方齊聚共探應用未來

深圳智博會同期還舉辦2024深圳國際人工智能創新發展大會以及「家居智能化的網絡和數據安全保護」「智能+鏈接 人工智能技術應用交流會」等豐富的技術交流論壇。聚合院士級學術領袖、行業專家和設計大咖，共同探討人工智能大模型、家具家電一體化、智能健康管理與科技養老、網絡與數據安全、AI設計與生活美學等熱門話題。

深圳開鴻數字產業發展有限公司CEO王成錄表示，智能家居邁入以用戶個性化需求為中心的「智慧家居+」時代，需要融合「全面感知+數據+AI能力」提升用戶體驗，深開鴻依託（1+1）x N 戰略打造的開鴻安全數字底座為智能家居行業提供一個統一安全的數字底座。該操作系統能感知、彙聚高質量數據，融合AI大模型，釋放數據新價值，開拓家居增長新空間。

國際星閃無線短距通信聯盟OpenLab主任周小兵表示，在智能家居典型應用場景中，星閃技術可應用於7.1聲道環繞聲場、攝像頭/視類應用、照明控制、白電控制、大屏、全屋互聯等產品，在不少技術特性上相比傳統方式實現了數倍、數十倍的提升。本屆深圳智博會，星閃與深開鴻雙方合作共同開展基於安全數字底座基礎上的更高效的數據和信息傳輸解決方案。預計今年星閃技術芯片出貨量將達1億片。

雲天勵飛首席行業專家蒼銳表示，雲天勵飛已經針對智能家居產業開展全屋場景的算法、大模型和自學習、自進化等技術研究，以更好滿足市場需求。同時，雲天勵飛也將與深圳家協、深圳智博會等平台緊密合作，共同賦能AI+智能家居新時代。