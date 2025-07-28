河北暴雨成災　灤平縣山泥傾瀉4死8失蹤　IV級救災應急響應啟動

7月28日，河北承德市灤平縣馬營子滿族鄉南台子西溝村，因強降雨導致山泥傾瀉，省、市、縣全力救援。經初步核實，災害造成4人遇難，仍有8人失聯。

國家防災減災救災委員會已啟動國家四級救災應急響應，國家發改委緊急安排5000萬元中央預算內投資，支持河北暴雨洪澇災害災後應急恢復。



《央視新聞》報道，7月28日，國家防災減災救災委員會針對河北省嚴重暴雨洪澇災害影響，啟動國家四級救災應急響應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾基本生活保障等災害救助工作。

河北承德暴雨成災。（影片截圖）

河北承德暴雨成災。（影片截圖）

7月25日以來，受強降雨影響，河北省承德、保定、張家口等多地受災較重。針對暴雨洪澇災害對河北省造成的嚴重影響，國家防災減災救災委員會於7月28日啟動國家四級救災應急響應。

按照《國家自然災害救助應急預案》，國家發展改革委緊急安排中央預算內投資5000萬元，支持河北做好暴雨洪澇災害災後應急恢復，重點用於災區受損道路橋樑、水利堤防、學校醫院等基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設，推動盡快恢復正常生產生活秩序。