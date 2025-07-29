中國AI大模型數量超1500個　佔全球4成居首　新一代宣佈開源

據央視報道，7月28日統計數據顯示，中國目前已公開發佈的大模型數量達到1509個，在全球已發佈的3755個大模型中佔比超過40%，位居各國之首。



2025世界人工智能大會發布了中國人工智能產業創新成果展，展示產業最新進展。

根據中國信息通信研究院監測數據顯示，目前全球人工智能企業超3.5萬家，中國人工智能企業超5100家，全球占比約15%，產業規模持續壯大，形成覆蓋基礎底座、行業應用的完整產業體系。此外，全球人工智能獨角獸企業271家，中國71家，全球佔比約26%。

（saradasish-pradhan@unsplash）

中國信息通信研究院院長余曉暉表示，今年以來基礎大模型的迭代速度加快，新的技術路線蓄勢待發，展現出了邁向通用人工智能的巨大潛力，中國人工智能技術化產業發展有望迎來新的突破。初步形成了領軍企業帶動、獨角獸崛起、專精特新生根、初創企業湧現的良好發展局面。

上市企業和獨角獸企業是推動中國人工智能產業發展的重要引擎。目前，中國人工智能上市企業超過300家，其人工智能的相關收入佔中國人工智能產業總體規模的七成左右。人工智能獨角獸的創新領域廣泛分佈，目前排名前五的包括大模型、自動駕駛、智能機器人、商業智能應用、智算晶片等。

另據中國互聯網絡信息中心第56次報告顯示，截至6月，用戶利用生成式人工智能產品回答問題的比例最高，達80.9%。從產業方面看，2024年中國人工智能產業規模突破7000億元，連續多年保持20%以上的增長率。

DeepSeek的性能比肩ChatGPT，且其採用全新的訓練模式，將推理模型的成本壓縮到很低，還大膽地採用開源模式，令更多用戶能夠輕松嘗試和部署AI模型。（視覺中國）

新一代大模型宣布開源 曾獲OpenAI點名

同日，7月28日，中國又一款大模型宣佈開源。此次推出新模型的是曾被OpenAI點名的中國AI企業智譜（Zhipu AI），該公司於28日晚間正式發布新一代旗艦大模型 GLM-4.5，這是一款專為智能體應用打造的基礎模型，在覆雜推理、代碼生成及智能體交互等通用能力上實現融合與技術突破。

Zhipu新一代旗艦大模型宣佈開源。

據悉，作為首款SOTA級原生智能體大模型，國產綜合評測第一，性能媲美全球最強旗艦模型。參數效率翻倍，API價格僅為Claude的1/10，速度超100tokens/秒。首次實現推理、代碼、Agent等多能力原生融合，已上線智譜清言和z.ai開放免費體驗。目前，用戶可通過智譜 AI 大模型開放平台使用該模型，其開源版本也將同步登陸Hugging Face與ModelScope平台。