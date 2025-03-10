華為離職天才少年創辦智元機械人發佈大模型：讓機械人更好做家務

綜合內媒報道，智元機器人今日（3月10日）發佈了首個通用具身基座模型——智元啟元大模型（GenieOperator-1），降低了具身智能門檻，並成功部署到智元多款機器人本體。華為離職的「天才少年」彭志輝正是智元機器人（AgiBot）聯合創始人之一。



演示畫面。（智元機器人公眾號）

演示畫面。（智元機器人公眾號）

華為離職的「天才少年」彭志輝。（微博）

3月10日，智元機器人發佈了首個通用具身基座模型——智元啟元大模型(GenieOperator-1)，它開創性地提出了Vision-Language-Latent-Action(ViLLA)架構，該架構由VLM（多模態大模型）+MoE（混合專家）組成，實現了可以利用人類影片學習，完成小樣本快速泛化，降低了具身智能門檻，並成功部署到智元多款機器人本體。

演示畫面。（智元機器人公眾號）

智元機器人公眾號

智元機器人公眾號

《21世紀經濟報道 》指，GO-1通過學習人類的影片，可以助力機器人本體完成遞送水杯、製作餐點、迎接外賓等一系列任務。從性能來看，GO-1相比已有模型成功率大幅領先，平均成功率提高了32%。經實驗發現，GO-1在「倒水」「清理桌面」「補充飲料」等任務中表現相對突出。

演示畫面。（智元機器人公眾號）

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智元機器人公眾號

資料顯示，智元機器人，是國內知名的機器人品牌，隸屬於上海智元新創技術有限公司，總部位於上海張江科學城，致力於以AI+機器人的融合創新，研發和生產通用人形機器人，打造世界級智能機器人。

而從華為離職的「天才少年」彭志輝正是智元機器人（AgiBot）聯合創始人之一。2020年，彭志輝以「華為天才少年計劃」最高檔年薪201萬元（人民幣，下同），加入華為團隊，從事昇騰AI芯片和AI算法相關研究工作。彭志輝於2022年年底從華為離職，2023年2月聯合創立智元機器人。