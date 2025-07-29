中國第3家汽車央企長安汽車正式成立　將打造世界一流汽車集團

內媒《澎湃新聞》報道，全國組織機構統一社會信用代碼數據服務中心官網顯示，中國長安汽車集團有限公司於2025年7月27日正式註冊成立，註冊資本200億元（人民幣，下同）。



中國長安汽車集團。（公眾號）

據介紹，中國長安法定代表人為朱華榮，註冊地址為重慶市江北區建新東路260號。這是繼中國一汽集團、東風汽車集團後的又一家汽車央企。

長安汽車董事長朱華榮。（新京報）

長安汽車註冊信息。（澎湃新聞）

這家新央企由原兵器裝備集團實施分立，擁有117家分子公司。主要經營業務有汽車整車及零部件、汽車銷售、金融及物流服務、摩托車等。

中國長安汽車集團負責人表示，新央企未來將着力打造智能汽車機械人、飛行汽車、具身智能等新質生產力，探索海陸空立體出行新生態，並加速全球化發展，加快開拓東南亞、中東非洲、中南美洲、歐亞、歐洲五大區域市場。

長安汽車集團在公眾號表示，將打造具有全球競爭力、擁有自主核心技術的世界一流汽車集團。

長安汽車公眾號。（澎湃新聞）

7月28日，長安汽車董事長朱華榮在微博發文稱：「新使命，新征程，共同見證，向新出發。」