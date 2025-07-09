全球第二大汽車運輸船　比亞迪「深圳號」載6817台新能源車赴歐

7月7日下午，全球第二大汽車運輸船——比亞迪「深圳號」跨越70天超過3萬公里，完成跨洋首航，停靠位於深汕合作區的深圳小漠國際物流港。兩日後（7月9日），比亞迪「深圳號」滾裝船，裝載超6800輛比亞迪新能源汽車，再次啟航駛往歐洲，計劃靠港比利時澤布呂赫港。



據《深圳衛視》報道，在本次出口的6817台比亞迪新能源汽車中，1105台從比亞迪深汕基地生產下線出口車型首次通過地跑形式集港，從工廠抵達小漠港裝船僅需5分鐘，實現「出廠即出港」，推動「港廠聯動」。

「深圳號」此次靠泊作業創下舟山港和小漠港碼頭投用以來最大噸位、最大載車量雙紀錄，標志著港口服務超大型滾裝船的能力實現突破。

比亞迪「深圳號」載6800台新能源車赴比利時。

截至目前，比亞迪已投放運營6艘汽車運輸船，其中包括，比亞迪已投放運營「EXPLORER NO.1（開拓者1號）」、「BYD CHANGZHOU（常州號）」、「BYD HEFEI（合肥號）」、「BYD SHENZHEN（深圳號）」、「BYD XI’AN（西安號）」、「BYD CHANGSHA（長沙號）」。累計運輸超7萬台新能源汽車。

比亞迪第七艘「鄭州號」已完成試航，將在本月交付運營；第八艘「濟南號」汽車運輸船即將出塢。屆時比亞迪汽車運輸船總裝載量將躍升至6.7萬輛，年運力超百萬輛。

比亞迪已投放運營6艘汽車運輸船。

比亞迪拓展海外產業佈局 上半年海外銷售超47萬輛

據報道，截至目前，比亞迪新能源已遍布六大洲、全球110多個國家和地區。2025年上半年，比亞迪海外銷售超47萬輛，同比增長132%。

今年4月，比亞迪在歐洲的純電車銷量首次超過特斯拉（Tesla）。若算上混動車型，比亞迪當月同比增速高達359%，大幅領先特斯拉（Tesla）。據英國研究機構Jato Dynamics統計，5月份，比亞迪在歐盟和英國市場的注冊量，再次同比飆升397%。

比亞迪是中國新能源汽車拓展歐洲市場的縮影。數據顯示，5月中國品牌在歐單冊新車注冊量為65808輛，市場份額達5.9%，對比去年同期的2.9%翻倍增長。

2024年10月24日，比利時比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口，圖為比亞迪的電動車停泊在港口，（Reuters）

全球市場多點開花的同時，比亞迪汽車的銷量也節節攀升。

數據顯示，比亞迪6月份新能源汽車銷量達382585輛，與去年同期相比增長11.98%，創下比亞迪2025年以來單月銷量最高紀錄。

按市場劃分，6月，比亞迪乘用車和皮卡的海外銷售量為89699輛，同比增長229.8%；今年上半年，比亞迪汽車海外累計銷售超47萬輛。

比亞迪近年在巴西大舉擴張。（BYD）

據美國銀行摩根大通預測，比亞迪2026年的全球銷量將達到600萬台，其中海外市場銷量占比達到約四分之一，出口量達150萬台。

本次比亞迪「深圳號」停靠的小漠國際物流港位於深汕特別合作區，是深圳港首個汽車專用滾裝碼頭，是粵東地區的深水良港，距離國際主航線僅50海里，目前累計開通9條外貿滾裝航線，其中「小漠港-比利時」滾裝外貿航線是去年開通的新航線。下半年，隨著比亞迪宋Pro、宋Plus在深汕量產，小漠港汽車出口有望迎來井噴。

小漠港區一期總投資13.34億元，包括2個5萬噸級多用途泊位和1個3000噸級工作船泊位，已實現對外開放，為國家一類開放口岸。小漠港區二期總投資約16億元，擬建2個7萬噸級多用途泊位，泊位長530米，寬79米，陸域總面積37.9萬平方米，預計2027年建成並投入運營。