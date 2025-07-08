廣汽菲克資不抵債宣布破產　合資車企曾主推Jeep國產化

廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司（GAC FCA，下稱「廣汽菲克」）的管理人於7月8日發布消息稱，根據廣汽菲克的負債情況、審計報告、資產評估報告及管理人對廣汽菲克資產清查的結果，廣汽菲克不能清償到期債務且資產不足以清償全部債務，也不具備重整、和解條件，由長沙市中級人民法院宣告廣汽菲克破產。



圖為2021年11月20日，在第十九屆廣州國際汽車展上，一輛廣汽菲克Jeep亮相。（Getty Images）

長沙法院顯示債權總額約40億元

內地《第一財經》報道，長沙市中級人民法院民事裁定書顯示，經法院裁定確認無異議的債權人債權總額約為40億元，而截至廣汽菲克破產申請受理之日，該公司的賬面資產總額約為38.94億元。

另據湖南求是土地房地產評估有限公司出具的評估報告，截至破產申請受理之日，廣汽菲克公司資產主要為存貨、固定資產、在建工程、長期待攤費用、無形資產等，清算價值評估約為19.15億元。因此，廣汽菲克資產不足以清償全部債務。

圖為2016年4月18日，廣汽菲亞公布廣州工廠落成。（截圖自澎湃新聞）

銷量一度突破20萬輛 2018年起走下坡

廣汽菲克於2010年由廣汽集團和Stellantis集團以50：50的股比合資成立，總投資約170億元，總部設立於湖南長沙，並在廣州、長沙建設起工廠，整車年設計產能超30萬輛，旗下推出的Jeep品牌三款國產車型自由俠、指南者、自由光備受市場關注。2017年，廣汽菲克銷量一度突破20萬輛。但隨後從2018年開始，廣汽菲克銷量持續走下坡路。

2022年10月，廣汽菲克因經營不善，且實際資產無法償還全部債務，正式進入破產程序。隨後近3年裏，廣汽菲克拍賣了超過3000件標的物，包括模具、試驗車等。雖然該公司曾招募投資者重整，但一直無人問津。而廣汽菲克的土地、建築物、生產設備等核心資產，已經歷過5次公開拍賣，均因無人報名出價流拍。

圖為2016年4月18日，廣汽菲亞推出的Jeep® Renegade。（Stellantis 官網圖片）

長沙工廠5次流拍 最後一次叫價近5折

《中國基金報》報道，根據京東資產交易平台顯示，廣汽菲克長沙工廠於2024年7月21日首次拍賣結束，起拍價為19.15億元；第二次拍賣於2024年8月6日結束，起始價降至15.32億元；第三次拍賣於2024年9月18日結束，拍賣價為12.25億元；第四次拍賣於2024年11月7日結束，拍賣價為11.03億元；第五次拍賣於2025年1月25日結束，起拍價約9.92億元，較首次拍賣價近乎5折。

對於廣汽菲克工廠5次流拍的情況，業內人士認為，廣汽菲克長沙工廠以燃油車產線為主，與新能源汽車加速發展相悖。若接盤者想生產新能源車，需要另對產線出資改造。

上述裁定書顯示，廣汽菲克核查後的債權認定總額約為81.23億元，其中經法院裁定確認的無異議債權總額約為40.44億元，剩餘部份債權因涉及相應債權人留置物等各種複雜情形，將於近期調整完畢再申請法院裁定確認。同時，廣汽菲克債權人會議上，擬定的《破產財產分配方案》已表決通過，接下來將完成破產財產分配工作。