北京不再提｢一國兩制｣台灣方案？金燦榮：台獨加厲　談判已失前提

中國人民大學國際關係學院教授、中美問題專家金燦榮7月28日於內媒《觀察者網》「風聞」頻道撰文指出，「一國兩制」的台灣方案之所以逐漸淡出北京對台政策視野，關鍵原因在於當前兩岸關係惡化，台灣當局對「一個中國原則」的堅決否定，使對話的基礎蕩然無存。



金燦榮在文章〈「一國兩制」台灣方案，為什麼會擱淺？〉中回顧，過去幾年學界曾積極探討「一國兩制」在台灣的具體實施方式。甚至有學者建議，中國大陸應大方提出「人民幣與台幣1比1兌換」，因為「1塊錢人民幣大約等於4塊新台幣」，此舉將使台灣民眾「獲得一筆財富」，進而促進兩岸經濟深度融合，讓台灣同胞切實感受到統一的實惠。

國家主席習近平2019年1月提出探索「一國兩制」台灣方案，引發兩岸輿論熱議。（資料圖片）

然而，金燦榮指出，這樣的討論如今已不再活躍，因為台海局勢持續惡化。他批評台灣領導人賴清德「不僅拒不承認九二共識，還在島內搞『17條』『團結10講』，處心積慮地切割兩岸聯繫，在法理上關閉了兩岸對話的大門」。他進一步指出，民進黨不僅整肅台灣內部統派政黨，對國民黨與民眾黨也進行壓制，「大搞綠色恐怖，肆意破壞台灣的政治生態」，透過「政治惡鬥、操控媒體等手段，在台灣社會製造對立與分裂」，其行徑「罄竹難書」。

金燦榮提及，部分台灣民眾已對此有所察覺，「難怪有台灣歌手直言民進黨是『塔綠班』，精準戳破了賴清德當局『台獨』的本質」。

他分析，當前台灣內部政策愈發極化，「綠色陣營的『台獨』立場變本加厲，其他非綠陣營的聲音則被不斷邊緣化」。儘管中國大陸方面持續努力推動兩岸融合，包括發展經濟、舉辦論壇、青年交流、城市對話與文化活動，但「整體效果十分有限」，這些舉措主要影響的是「台灣內部數量較少的統派人士」，而對「冥頑不靈的『台獨』分子而言，根本起不到作用」。

在此情勢下，金燦榮認為，中國大陸當前「再提『兩制』的台灣方案，確實意義不大」。他強調，中國大陸始終願意與對岸平等協商，但前提是必須認同一個中國原則。有了這個基礎，一切問題都可以坐下來談。可民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不認同一個中國，這就使得「兩制」台灣方案的談判失去了根本前提。