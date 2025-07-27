台灣大罷免失敗　日本學者：民進黨10年優勢終結　影響2028大選

7月26日的台灣「大罷免」投票，以民進黨的「大失敗」告終：24席立委與新竹市長高虹安的罷免案全數未過，結果超出不少觀察家預料。在此之前，知名日籍學者、台灣清華大學榮譽講座教授小笠原欣幸曾經指出，民進黨希望成功罷免10席以上、至少要達成6席，否則面對補選將非常不利；且如果這場罷免最終未能改變台灣立法院的「朝小野大」結構，民進黨所主張的「抗中保台」路線將會面臨重挫。



如今結果出爐，小笠原欣幸也在26日接受《產經新聞》採訪時分享最新觀察，包括對於投票結果的解讀、對於未來政局走向的預測，以及對台灣當代年輕人的立場剖析。《香港01》翻譯編輯如下，供讀者參考。



全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌、立院黨團幹事長吳思瑤出面說明。（ETtoday）

如何解讀投票結果

小笠原首先指出，這次罷免投票對國民黨來說，就是一場徹底的勝利。

小笠原介紹，從1月起，呼籲罷免國民黨立委的民間團體就持續活躍，執政的民進黨也給予支持，直到6月初左右，罷免陣營似乎都一直處於領先地位。

而國民黨的最初策略就是「以罷制罷」，卻因未能收集到數量足夠的連署書、黨中央領導神隱，所以一度陷入不妙境地。不過小笠原指出，之後隨著國民黨立委各自動員地方後援會、舉行小規模的反罷免說明會，藍營氣勢逐漸回升。

到了6月下旬，賴清德開啟「國家團結十講」，當中一句「打掉雜質」，被解讀是針對大罷免中的在野陣營，結果嚴重激怒了在野支持者。這對先前一直飽受批評的國民黨來說，無疑是絕佳反擊機會，並也開始大打「絕不能讓賴清德政府為所欲為」的選舉議程。

從投票結果來看，這就是轉捩點。雖說罷免團體的各地活動都很成功，國民黨卻明顯在選舉後期拉升了支持。

小笠原回顧，罷免方原本希望至少罷掉6人、理想情況則是10人，否則後續補選（將在罷免案通過後的3個月內舉行）會相當艱困。但如果完全沒有人被罷免，補選自然也就無從進行，而這對罷免方來說無疑是徹底的失敗。雖說8月23日還有針對7名國民黨立委的罷免投票，但這7案早在連署階段就舉步維艱，罷免成功的可能性實在微乎其微。

賴清德6月22日發表「團結國家十講」系列的第一講。（Facebook@賴清德）

調動選民的關鍵

小笠原表示，當前台灣民意的「M型」兩極結構持續固化，不僅支持與反對賴清德的陣營各執一詞，執政黨與在野黨的支持率也勢均力敵。這一次，勝負取決於民調中哪一個「M型峰」的投票率較高。

而從選前活動的現場情況來看，支持罷免的選民似乎更積極，投票意願看起來也更踴躍。但另一方面，要以罷免推翻2024年1月的選舉結果，其實也讓不少民眾不置可否，不過這類民眾是否會去投票，其實到最後階段都充滿不確定性。而從結果來看，國民黨就是挖掘出這群選民，成功累積了不同意票。

小笠原再分析，國民黨的一大主張，就是只要大罷免大成功，導致民進黨在立法院取得過半席次，在野就會失去監督能量，民進黨也會變得更專制。

小笠原指出，國民黨和民眾黨（台灣第二大反對黨）支持者明確以「獨裁」一詞，來批評賴清德政府。從海外視角來看，在民主獲得保障的台灣輕易使用「獨裁」一詞，其適用性讓人疑惑；但在現實上，台灣確實有越來越多的反對黨支持者認為，民進黨政府的專斷獨行、甚至動用司法鎮壓反對派，已在事實上走向獨裁。

圖為2025年1月2日，民眾黨前主席柯文哲再出羈押庭。（聯合報圖片）

罷免勝負如何影響台灣未來政局

小笠原認為，這次罷免投票涉及的選區數目頗多，共有24個，堪稱是「迷你立法院選舉」。

而推動罷免方有兩大主張：第一，台灣立法院的在野黨正在破壞民主制度，必須予以糾正；第二，危機已經出現，如果現在不罷免親中立委，台灣就完了。但在提出這兩大主張後，罷免卻以失敗告終，這就意味台灣選民並不接受，其影響也將持續發酵。毫無疑問，賴清德政府會面臨艱難局面。

小笠原表示，看到罷免案全滅的結果，就只能直面一種解讀：選民否定了「國民黨立委親中」的論述。「而有人認為，罷免失敗只是回到原點，我卻不這樣看。」

小笠原指出，2024年的台灣總統和立委選舉，標誌著民進黨自2014年「太陽花學運」以來，在台灣政壇長達10年的優勢地位已經終結：民眾黨創始人柯文哲的崛起，明顯削弱了民進黨；此後的民調更顯示，圍繞立法院攻防的輿論其實呈現「五五開」。

而這次罷免，就是在執政黨、反對黨都沒有取得壓倒性優勢的背景下進行，其結果也再次證明：民進黨的優勢時代（優位の時代）已經結束。而這必然會對2026年的九合一大選以及2028年的總統選舉，產生各種影響。

但小笠原也提到，民進黨的優勢時代雖然結束，重視台灣主體性的「台灣認同」卻沒有改變。從政治大學進行的長期民調來看，台灣民眾的自我認同和維持現狀的輿論結構，其實都沒有發生變化；真正改變的，只是台灣的朝野力量對比轉為「五五開」。

1月12日，柯文哲（左二）於台北市舉行選前之夜造勢活動。（柯文哲競選總部）

台灣年輕人怎麼想

小笠原接著表示，民進黨失去優勢的原因，在於台灣的民主理念：一個政黨執政太久相當危險。對台灣來說，8年（意指蔡英文政府）已經是很長時間。

小笠原指出，當前台灣批評民進黨最猛烈的，其實是年輕一代選民。這些人並沒有轉向中國認同、也持「拒統」立場，但面對民進黨打出「抗中保台」大旗，許多年輕人懷疑這其實是民進黨的「錦御旗」，目的是在競爭的政治局勢中掌握主導。

小笠原說明，在支持柯文哲的年輕人中，就普遍瀰漫對於政府未能回應年輕人期待的不滿，例如就業不穩定、薪資成長停滯以及房價飆升。且這群人中，也有越來越多聲音表示，「我們不希望統一，但我們認為有必要與中國進行對話。我們也認為中國短期內不會動武，且正是民進黨政府採取強硬立場，才導致台海緊張。」

不過另一方面，小笠原指出，其實也有不少台灣年輕人支持賴清德政府，贊成這種不屈服於中國大陸壓力的立場展現，可見年輕選民的內部分歧也在加劇。而民進黨長期推行的「抗中保台」路線，因此這次罷免投票而被否決，「從中國的角度來看，這已經成為一個有利局面，未來中共的對台滲透可能進一步深化。」