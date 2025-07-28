大罷免慘敗撼動台灣政局　賴清德恐加速步上陳水扁兩岸衝突老路

民進黨主導的「大罷免」以零勝績的「完封」慘敗作結，民進黨秘書長林右昌請辭謝罪，黨內輿論如潮，朝野政局激盪未歇。原本要打出一場「反共護台」、「國會改革」的制高點戰役，如今卻在民意審判下潰不成軍，賴清德政府遭遇自上任以來最嚴重的一次政治滑鐵盧。這場政治豪賭的輸家，不只是林右昌，不只是民進黨，更是賴清德自己，以及他上任以來一意孤行的兩岸與對外政策。



從台中到桃園，從台北、新北到新竹，罷免案全數遭否，民進黨不僅沒能翻轉立法院，反而在幾大票倉被打得潰不成軍。這不只是戰術誤判的挫敗，更是戰略方向的否定。從「抗中保台」到「反共護台」，民進黨多年的政治招牌如今被選民丟入歷史的回收桶，情勢轉變之快，讓人錯愕，也讓人思索：在這場民意的教訓之後，賴清德的路還能怎麼走？

不少選後分析聚焦於政策行銷失靈、選戰策略錯估、組織動員疲弱，甚至還有天災對罷免不利的說法浮上檯面，種種「技術性敗因」不難羅列。但若真要誠實面對此次慘敗的根源，恐怕還是得回到那個執政黨最不願面對的問題上，即民進黨已與民意嚴重脫節。

全台大罷免行動失敗，民進黨秘書長林右昌（右）、立院黨團幹事長吳思瑤（左）出面說明，林右昌並於7月28日宣布請辭黨秘書長一職。（圖／記者林敬旻攝）

正如台灣民意基金會董事長游盈隆所指出的，「反共護台」的確是台灣的主流民意，但它無法正當化一場政治性極高、手段粗糙的大規模罷免行動。民進黨誤以為只要高舉「中國威脅」，人民就會自動歸隊，卻忽略了眼前的民生困境與對立氛圍才是壓垮選民耐性的最後一根稻草。

蔡英文在2018年地方選舉慘敗後尚能借力香港「反修力」運動，以「亡國感」逆轉頹勢，賴清德如今卻選擇複製貼上，將「抗中保台」的劇本不加修飾地無腦搬上大罷免舞台，最後得到的是選票上的沉默與無情。賴清德的問題不只是路線錯誤，而是對這個時代台灣選民的情緒與價值判斷，完全誤判。

蔡英文藉助香港修例風波民調攀升，但卻被指只吆喝不出力。（資料照片）

回顧台灣過去20年政局，民進黨屢於挫敗之後反向加碼。陳水扁2004年以些微差距連任後，不是選擇修補，而是提出「第二共和」概念、推動制憲；蔡英文2018年地方大敗後，轉身擁抱香港議題，營造「反中」情緒與「抗中保台」論述，後成功連任。這些先例，在戰術上並非不能理解，但卻也為今日的賴清德立下錯誤示範，同時也是民進黨這個黨的「黨性」使然。

在本質上，賴清德並不似陳水扁的政治操作靈活，也不如蔡英文的穩健。他的從政歷程始終帶著一種意識形態上的僵硬與使命感的自我沉醉。就連在面對此次罷免大敗後，林右昌請辭黨職，但賴清德本人卻連一句道歉都沒有，更未見政策方向的絲毫調整。此舉看似穩定，實則剛愎。

也因此，許多選後的分析都在討論，觀望賴清德是否因這次民意「重拳」而修正其兩岸政策、兩岸論述？然結果恐怕只會讓人失望，因為歷史給予他的「前輩們」就是最好的教材：挫敗不一定會產生謙卑，反而常常促成意識形態的更激化。尤其對於曾自詡「務實台獨工作者」的賴清德而言，壓力越大，愈可能選擇擁抱基本盤的激進支持者，而非走向理性務實的中道改革。

在兩岸關係方面，大罷免後未見民進黨內有任何修正論起，反而有更強烈的情緒性對抗聲音浮現。細數賴清德上任不過一年多，其定義的中國為「敵對勢力」、所發布的「賴十七條」、乃至將漢光軍演擴大至史無前例規模，都顯示他不只無意與北京接觸，還打算以更高調、更張揚的方式，展現「不退讓的台灣精神」。但這種精神究竟能否換來和平與繁榮，恐怕不只是北京懷疑，台灣人民也開始動搖了。

更令人擔憂的是，在對外關係方面，美國總統特朗普的高關稅政策正在對台灣施壓，美台貿易談判毫無進展，民進黨原以為可以「倚美抗中」，如今只見「抗中」無效、「倚美」也未見回報。更不用說，美國對大罷免保持極度克制與冷漠的反應，早已透露出華府並不願為賴清德這場政治冒險背書。

換言之，兩岸關係走入死胡同、對美關係遭遇瓶頸、民意基礎搖搖欲墜，賴清德政府面對的是三面受敵的執政危機。但更可怕的是，這樣的局勢，恐怕還不是底線。

2024年10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

值得注意的是，大罷免的失敗並不代表國民黨或在野勢力真正得利。柯文哲與民眾黨雖聲量增加，黃國昌也藉此穩固「戰神」形象，但台灣政治光譜中的中間與理性選民，恐怕對所有政黨都感到失望。這種全體「掉粉」的政治氛圍，才是台灣未來政局最深層的不安因子。

是以，賴清德的回應方式，將決定台灣政局與未來發展是否有轉寰空間。若他願意認真面對民意，修正兩岸政策，重啟兩岸對話，甚至思考如何避免「抗中保台」邏輯繼續壟斷內政議程，也許還有翻身的餘地。但若他選擇一意孤行，重蹈陳水扁、蔡英文在危機中更往意識形態靠攏的老路，繼續充分展現民進黨遭遇挫折便轉身全面宣戰的「黨性」，那麼下一個「大罷免」的對象，可能就是他本人。