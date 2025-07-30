基孔肯雅熱｜廣東累計確診超5000宗　專家：康復後可獲長期免疫力

廣東的基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情持續擴大，最新通報數據顯示，廣東省今年累計報告基孔肯雅熱病例超5000宗。

廣州市疾病預防控制中心（廣州市衛生監督所）黨委書記、主任張周斌表示，感染基孔肯雅熱引起的關節疼痛可能持續數月甚至數年，但康復後可獲長期免疫力。



白紋伊蚊。（視覺中國）

最新通報數據顯示，廣東省今年累計報告基孔肯雅熱病例超5000宗，重災區佛山順德區28日再新增357宗確診病例，全部是輕症病例。

廣州市疾病預防控制中心（廣州市衛生監督所）黨委書記、主任張周斌表示，感染基孔肯雅熱引起的關節疼痛可能持續數月甚至數年，基孔肯雅熱並不是國內常見的一個本地傳染病，資料還不是特別多，但感染基孔肯雅熱後，會在比較長的時間內有一定免疫力。

廣州市疾病預防控制中心（廣州市衛生監督所）黨委書記、主任張周斌。（南方都市報）

張周斌提醒市民，若近段時間出現發熱、皮疹、關節疼痛等症狀，需及時到醫院就診。

據此前報道，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏曾提到，人也是基孔肯雅熱的傳染源，會幫助病毒的傳播，從人到蚊，再傳播給人。中國疾控中心研究員段蕾蕾在國家衛健委舉行的發布會上表示，基孔肯雅熱可防可控可治，主要通過伊蚊叮咬傳播，沒有人傳人跡象。