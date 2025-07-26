基孔肯雅熱｜佛山對患者採取防蚊隔離　張文宏首發聲：人是傳染源

廣東的基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情嚴峻，截至周四（7月24日），佛山市累計錄得逾4000宗個案，其中重災區順德區佔3627宗，目前已出現疫情外溢風險。國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏首次發聲稱，人也是基孔肯雅熱的傳染源。

不過，值得一提的是，人是傳染源並不意味基孔肯雅熱可人傳人，中國疾控中心日前表示，基孔肯雅熱可防可控可治，主要通過伊蚊叮咬傳播，沒有人傳人迹象。



基孔肯雅熱由蚊子傳播。（法新社）

據《第一財經》報道，張文宏表示，根據國際經驗，在測算病毒傳播速度時，基孔肯雅熱病毒的R0值一般設為2左右，但R0值會因不同的環境以及人群對該病的基礎免疫水平不同會有所差異。例如，一些地區小規模樣本檢測結果顯示，基孔肯雅熱病毒的R0值達到7左右，較登革熱病毒高出2-3倍。

張文宏說，「中國既往沒有過輸入性基孔肯雅熱引發大流行的案例，對該病的基礎免疫力缺失，因此病毒傳播會快於其他流行區域。」不過即便如此，他認為，如果及時採取有效迅速的措施，目前南方部分地區應該仍處於控制疫情的有效窗口期，仍能阻止感染風暴的進一步形成並阻止病毒向周邊區域擴張。

針對目前，佛山當地已經對感染患者採取了防蚊隔離措施。張文宏表示，人也是該病毒的傳染源，會幫助病毒的傳播，從人到蚊，再傳播給人，而現代交通的便捷性可以讓疾病出現跳躍性的傳播——該病毒可以通過人員來往，將病毒帶到新的蚊媒生活區域，進而拓展基孔肯雅熱的流行區域。

張文宏稱，「後續的重點還是要不遺餘力地撲滅蚊子孳生地；同時周邊地區必須對疑似病人進行密切監測。此外，在疫情過後必須立即展開當地的血清流行病學研究，從而明確此次感染覆蓋的人群有多大，下次再出現新傳染風暴的風險有多大。」

張文宏。（資料圖片）

張文宏還表示，就目前來看，基孔肯雅熱病毒感染主要是輕症，對症治療即可。

20年前，基孔肯雅熱病毒曾在印度洋島嶼留尼汪島大規模流行，20年後捲土重來。今年全球疫情規模為何超越往年？

中國疾控中心病媒生物首席專家劉起勇對此解釋，外部環境、氣候、病毒型等多種原因催化了今年的疫情規模遠超以往。今年的氣候特別適合蚊蟲孳生，密度比較高。另外，此次輸入的病毒是印度洋流行株，特別容易被伊蚊傳播。

劉起勇表示，從全國大多數地區來講，已經進入蚊媒的快速生長和快速擴散的時期。他同時稱，沒有疫情的地區不必過度擔心，一般性防護即可。