基孔肯雅熱｜廣州佛山兩地公園投放「滅蚊魚」　冀從源頭斷傳播鏈

廣東基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情嚴峻，除了重災區佛山，廣州、陽江、湛江等地亦報告病例，顯示疫情外溢風險。近日，廣州市人民公園管理中心特地購買1000尾「滅蚊魚」，針對性地投放至廣州蘭圃園區水體、溪流等區域，利用其捕食蚊子幼蟲的習性，輔助控制水體中蚊蟲滋生。稍早時，佛山亦採取同類措施。



據微信公眾號「廣州市人民公園」周一（28日）消息，當前，廣州持續高溫和濕熱的天氣為蚊媒滋生創造了有利條件，基孔肯雅熱與登革熱（以下簡稱「兩熱」）疫情防控形勢嚴峻。廣州市人民公園管理中心迅速響應省、市及主管單位部署，針對人民公園、廣州蘭圃及海珠廣場三大園區「植被茂密、人流量大、積水易滋生蚊蟲」的特點，以「源頭防控、科學消殺、全員參與」為核心，多措並舉開展「兩熱」防控專項行動。

據指，周日（27日）下午，管理中心購買1000尾「滅蚊魚」，針對性地投放至廣州蘭圃園區水體、溪流等區域，利用其捕食蚊子幼蟲的習性，輔助控制水體中蚊蟲滋生。按照計劃，管理中心會繼續投放5000尾「滅蚊魚」，定期監測投放「滅蚊魚」後水體中蚊蟲幼蟲密度及「滅蚊魚」存活狀態，根據實際情況適時補充投放，形成生態防蚊的長效機制。

「滅蚊魚」有助形成生態防蚊的長效機制。（環球網）

此前，新華社曾報道指出，「養魚防蚊」是一種蚊蟲生物防治方式，魚類中不乏食蚊「能手」。資料顯示，全世界可以吞食蚊子幼蟲的魚類不下100種。日前，為防蚊滅蚊防控基孔肯雅熱疫情，佛山市禪城區在當地公園投放數千條「滅蚊魚」。

佛山市禪城區城市管理和綜合執法局副局長張華斌指出，7月23日、24日，該局工作人員在禪城區的亞洲藝術公園人工湖部分水域累計投放4200尾魚苗，其中鰱魚4000尾、拉利毛足鱸200尾。另外，24日當天還在佛山中山公園的人工湖投放了1000尾土鯪魚的魚苗。

此次是當地第一次嘗試這種防蚊方式，張華斌表示，其旨在降低蚊蟲孳生密度，從源頭切斷蚊媒傳染病的傳播鏈條，「人工湖相對封閉，水體流動性不強，魚苗以蚊卵和蚊子幼蟲為食，有助於消滅水體中的蚊卵和蚊子幼蟲」。