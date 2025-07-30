《財富》世界500強出爐：華為重返百大　京東居44位成民企之首

《財富》（Fortune）雜誌7月29日公布最新《財富》世界500強排行榜，榜單顯示今年500家上榜企業營業收入總和達41.7萬億美元，年增1.8%，超過全球GDP的三分之一，資產與淨資產總額均創歷史新高。此次入榜門檻為322億美元，高於去年的321億美元。在中國企業表現方面，國有能源與基礎設施企業穩居榜單前列，民營科技與零售企業亦展現強勁成長力。



內媒《第一財經》報道，國家電網連續第二年位居全球第三，繼續穩坐中國企業之首。據《財富中文網》報道，該公司依賴其特高壓輸電、智能電網技術與新能源接入能力，加快構建新型電力系統，成為行業轉型標桿。中國石油與中國石化則分別位居第五與第六名。

國家電網曾於2018年「財富500強」榜單位列第2名。（華商報大風新聞）

值得注意的是，山東黃金集團以第465名首次進入榜單，成為今年唯一新上榜的中國企業。報道指出，該公司受惠於2024年國際金價上漲，憑藉豐富儲備與產業化能力，業績實現大幅提升。

在科技領域，華為時隔兩年重返全球百大企業，排名第83，營收達1198.13億美元，較去年上升20位。報道指出，華為2024年旗下五大業務板塊均實現增長，其中汽車業務收入成長數倍並首次實現盈利。手機業務佔營收比重由35%回升至40%，但出貨量距高峰仍有差距。

華為輪值董事長孟晚舟日前表，鴻蒙生態處於量變到質變的關鍵歷史節點，此外，最近一到兩年，則是AI終端格局形成關鍵期。她強調，未來三年，華為將逆週期投入，加大戰略縱深，在根技術領域進行壓強式投入。

2016年1月2日，江蘇省南通市一家商場裡醒目的蘋果和華為的LOGO。（VCG）

在中國民營企業中，京東以第44名居首，仍是排名最高的內地非國有企業。拼多多則為今年榜單中排名提升最快的中國公司。此外，鴻海精密（28名）、中國移動（58名）與阿里巴巴（63名）亦名列前100。

零售業方面，沃爾瑪連續第12年蟬聯全球第一，亞馬遜居次，顯示美國零售巨頭仍佔據主導地位。中國零售商方面，京東躍升明顯，表現搶眼。報道指出，沃爾瑪旗下山姆會員商店及電商板塊表現強勁，第一季度營收達1656億美元，營業利潤年增4.3%。

製藥企業方面，今年最賺錢的前50家公司中，有三家藥企入榜，分別為默沙東、諾和諾德與強生。其中，默沙東2024年淨利潤171.17億美元，年增45.9倍，主要受惠於其抗癌藥Keytruda（K藥）銷售成長；該藥全年銷售額達294.82億美元，佔公司總營收46%。諾和諾德則以旗下減重藥司美格魯肽系列（Ozempic、Wegovy等）創下293億美元銷售額，年增38%，淨利達146.44億美元。強生則為140.66億美元。

兩款藥品競逐「全球藥王」寶座。2024年K藥小勝司美格魯肽，但至2025年第一季，司美格魯肽以78.64億美元超越K藥的72億美元，暫居第一。

整體而言，今年榜單共15家製藥企業入圍，較去年增加一家，為美國的安進。儘管銷售創高，但安進2024年淨利潤下降39.1%，至40.9億美元。

中國方面，廣州醫藥集團為唯一入圍的製藥企業，已連續三年入選該產業榜單。2024年營收351.64億美元，年減3.2%，淨利潤3.17億美元，年減2.3%。報道指出，廣藥正朝「產業孵化＋資本運作」轉型，以應對醫藥產業變革與國際競爭壓力。