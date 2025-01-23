2025年全球品牌價值500強榜單出爐　微軟、Google、三星敗了給它

根據瑞士達沃斯發布的《Brand Finance 2025年全球品牌價值500強榜單報告》顯示，蘋果繼續穩居首位，品牌價值增長了11.2%，達到5745.1億美元。自2012年以來，蘋果一直位列全球最具價值品牌的前三名之一，自2021年起成為該獎項的年度得主，並在過去三年中始終佔據榜首位置。



緊隨其後的是微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart ）、三星（Samsung）、Tik Tok、Facebook、NVDIA和國家電網。值得一提的是，國家電網首次躋身全球十大品牌之列，其品牌價值增長了20.4%，達到了856.3億美元。

2025年全球品牌價值500強榜單出爐（Brand Finance）

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此次共有194個美國品牌進入了榜單，在總價值中的佔比為52.9%。而中國有69個品牌，德國則有27個品牌。這兩個國家的品牌佔據了榜單的第二和第三位，分別佔到整體價值的15%和5.8%。

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從行業分佈來看，銀行業以78個品牌佔據了全球品牌價值規模的12.7%，是所有行業中價值最高的。全球零售業其次，憑藉45個品牌佔據了11.4%的市場份額；而媒體業則以23個品牌上榜，貢獻了整體價值的10.3%。

此外，在此次榜單中，共計有194個美國品牌進入前十名。

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