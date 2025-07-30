中央政治局會議：二十屆四中全會10月召開　研究制定｢十五五｣規劃

央視報道，中共中央政治局7月30日召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議。會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。



中共中央總書記習近平主持會議。（資料圖片）

會議指出，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，我國發展環境面臨深刻複雜變化，戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多，同時我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯，要保持戰略定力，增強必勝信心，積極識變應變求變，集中力量辦好自己的事，在激烈國際競爭中贏得戰略主動，推動事關中國式現代化全域的戰略任務取得重大突破。

會議強調，「十五五」時期經濟社會發展要完整準確全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，加快構建新發展格局，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推動人的全面發展、全體人民共同富裕邁出堅實步伐，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

4月30日，國家主席習近平在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會。

會議認為，各地區各部門加緊實施更加積極有為的宏觀政策，我國經濟運行穩中有進，高質量發展取得新成效。主要經濟指標表現良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，重點領域風險有力有效防範化解，民生兜底保障進一步加強，我國經濟展現強大活力和韌性。

會議指出，當前我國經濟運行依然面臨不少風險挑戰，要正確把握形勢，增強憂患意識，堅持底線思維，用好發展機遇、潛力和優勢，鞏固拓展經濟回升向好勢頭。

會議強調，做好下半年經濟工作，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有力促進國內國際雙循環，努力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十四五」圓滿收官。

會議指出，宏觀政策要持續發力、適時加力。要落實落細更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分釋放政策效應。加快政府債券發行使用，提高資金使用效率。兜牢基層「三保」底線。貨幣政策要保持流動性充裕，促進社會綜合融資成本下行。用好各項結構性貨幣政策工具，加力支持科技創新、提振消費、小微企業、穩定外貿等。支持經濟大省發揮挑大樑作用。強化宏觀政策取向一致性。

會議強調，要有效釋放內需潛力。深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。在保障改善民生中擴大消費需求。高質量推動「兩重」建設，激發民間投資活力，擴大有效投資。

會議指出，要堅定不移深化改革。堅持以科技創新引領新質生產力發展，加快培育具有國際競爭力的新興支柱產業，推動科技創新和產業創新深度融合發展。縱深推進全國統一大市場建設，推動市場競爭秩序持續優化。依法依規治理企業無序競爭。推進重點行業產能治理。規範地方招商引資行為。堅持「兩個毫不動搖」，激發各類經營主體活力。

會議強調，要擴大高水平對外開放，穩住外貿外資基本盤。幫助受衝擊較大的外貿企業，強化融資支持，促進內外貿一體化發展。優化出口退稅政策，高水平建設自貿試驗區等開放平臺。

會議指出，要持續防範化解重點領域風險。落實好中央城市工作會議精神，高質量開展城市更新。積極穩妥化解地方政府債務風險，嚴禁新增隱性債務，有力有序有效推進地方融資平臺出清。增強國內資本市場的吸引力和包容性，鞏固資本市場回穩向好勢頭。

會議強調，要扎實做好民生保障工作。突出就業優先政策導向，促進高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業。落實好惠民政策，健全分層分類社會救助體系。夯實「三農」基礎，推動糧食和重要農產品價格保持在合理水平。鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保不發生規模性返貧致貧。始終把人民群眾生命安全放在第一位，加強安全生產和食品安全監管，全力做好防汛應急搶險救災，保障迎峰度夏期間能源電力供應。做好「十五五」規劃編制工作。