「發展型彼得潘情結」？世銀點名中國　內地學者：出於政治考量

世界銀行經濟學家指中國將自己定位為發展中國家，是「不願長大」的彼得潘。同場的中國學者回應說，中國這一定位主要出於政治考量，而不是經濟利益。世界也需要給中國多一點耐心，讓它以更恰當的方式參與全球治理。



世界銀行集團首席經濟學家英德米特．吉爾（ Indermit Gill）7月29日在新加坡政策研究所和新加坡工商聯合總會舉辦的「全球城市新加坡：建國60周年及未來大會」小組討論中指出，在世界貿易組織（WTO）中，由國家自己認定是否屬於發展中經濟體，這使得一些國家享受了更多關稅等方面的特殊待遇。

吉爾先以韓國為例，隨後又點名中國，指中國製造業產出佔全球三分之一以上，要到何時才承認是「發達製造國」？

他說，這些國家不願長大，是一種「發展型彼得潘情結（developmental Peter Pan complex）」。

近年來，全球範圍內貿易戰硝煙四起。美國不認同一些發展中國國家「搭便車」。（新華社）

同場討論的北京大學中外人文交流研究基地主任賈慶國說，他同意現在是認真考慮「發展中國家」定位問題的時候，但中國堅持是發展中國家，主要出於政治考量，而非經濟利益。

賈慶國沒有具體說明何種政治考量，但他指出，不少人一方面呼籲中國放棄發展中國家特殊待遇，但另一方面又仍然稱中國為發展中國家，這是近年來這一問題的矛盾所在。

對於中國是否應該在全球扮演領導角色，賈慶國說「為時過早」。他說，中國仍然處於崛起過程中，而且崛起速度太快，很多方面還沒有做好準備。「世界需要對中國更有耐心，讓中國學會如何以更恰當的方式參與全球治理。」

賈慶國還認為，國際貨幣基金組織和世界銀行若想繼續保持影響力和地位，就必須考慮更包容性的改革，讓更多國家在領導力和責任方面發揮更大作用，而中國願意參與這一進程。

吉爾也提到多邊機制改革，他認為，善於使用「指導原則」而非法律條文的東盟，可成為值得參考的樣本。因為新的世界更依賴軟性規範，而非硬性規則。

他說，當關稅與貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trade，簡稱GATT）轉向世貿時，即從軟性規範轉向了硬性規則。現在，應該考慮讓多邊機制規則軟化，回歸類似GATT的形式。

信任是新加坡獨門秘籍

星展集團總裁陳淑珊在另一場小組討論中回憶，10多年前她第一次和中國前首富馬雲見面，對方直言：「新加坡人低估了別人對你們的信任，而這正是你們的獨門秘籍」。他進一步解釋，如果一個產品上有「經新加坡驗證」的標誌，全世界都會信任。

陳淑珊說，這種誠信與透明不是一朝一夕得來，而是60年如一日的穩定表現和可靠積累而來。 如今處於各種動盪和變革時期的新加坡必須快速成長，並押注擅長的領域，包括金融、數碼資產、科技技術和醫療保健等。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

