86位跨國企業代表出席，發展中的中國將帶給世界怎樣的信心?

據《央視新聞》報道，中國發展高層論壇2025年年會24日落下帷幕。與會嘉賓表示，中國堅持推動高質量發展和高水平開放，活力涌動的創新潮，讓世界共享發展成果，也為全球共同繁榮持續注入新的動能。



央視梳理為期兩天的會議，總結出三個關鍵詞：吸引、期待、開放，分別從這三個關鍵詞來了解：發展中的中國將帶給世界怎樣的信心？



86位跨國企業代表出席 美企占近三分之一

第一個關鍵詞：吸引。

文章指，今年論壇吸引了數百位外方代表參會，其中有很多都是世界500強跨國企業的負責人。在採訪中，很多企業代表都表示，他們這次參加論壇的收穫很大，將繼續拓展中國市場，共享中國發展紅利。同時，在今年的論壇上也出現了很多中國民營企業家的身影。在參加中國發展高層論壇2025年年會的外方代表中。不少跨國企業表示，中國仍是他們最重要的投資目的地之一。

此次年會共有21個國家86位跨國企業的正式代表出席論壇，其中，來自美國的企業數量最多，共27家。採訪中，跨國公司企業代表告訴央視新聞記者，中國發展高層論壇已成為中國政府與國際商界、學術界領袖進高層交流合作最重要的平台，他們在這裏能了解到中國經濟社會發展的最新信息。

安利全球行政總裁、美中貿易全國委員會董事米高·尼爾森。（央視新聞）

安利全球行政總裁、美中貿易全國委員會董事米高·尼爾森（Michael Nelson）說：「論壇內容非常豐富。我認為讓我印象深刻的是政府官員、部長和商界之間的互動，討論我們如何在發展的機遇中為中國帶來好處，以及我們如何在全球範圍內共同受益。」

奧的斯全球公司主席、行政總裁兼總裁朱蒂（Judy Marks）表示：「我很受鼓舞，我們聽到了對經濟增長的承諾，對改善消費的承諾，還有持續改善人民生活的承諾，這讓人很興奮，因為這也是我們想要做的以及想要合作的領域。」

奧的斯全球公司主席、行政總裁兼總裁朱蒂。（央視新聞）

文章還指出，同時，今年首次參會的跨國企業數量也創下新高。參會跨國企業行業更加多元，涵蓋了金融保險、醫藥健康、能源礦產、食品消費行業等領域的頭部企業。採訪中，不少跨國公司表示，中國在世界經濟中發揮着舉足輕重的作用，中國經濟的高質量發展將繼續為跨國企業提供巨大的市場機遇。

禮來製藥董事長兼CEO戴文睿。（央視新聞）

禮來製藥董事長兼CEO戴文睿表示：「我認為中國正在努力發展經濟，並明確表示要吸引全球投資，經濟正在變得更加開放，我們對中國市場抱有很高的期望。」、

跨國企業參會數量多體現中國經濟怎樣的吸引力？

此次年會共有21個國家86位跨國企業的正式代表出席論壇，其中，來自美國的企業佔了近三分之一；同時，今年首次參會的跨國企業數量也創下新高。參會跨國企業行業更加多元。今天的第一個關鍵詞「吸引」引出了第一個問題：跨國企業參會數量多體現中國經濟怎樣的吸引力？

國家發展改革委經濟研究所副所長郭麗岩解讀。（央視新聞）

國家發展改革委經濟研究所副所長郭麗岩解讀指，跨國公司加碼投資中國，是對中國大市場潛力、創新效率、制度效能、要素保障等綜合優勢投下的信任票，說明中國的國際合作和競爭新優勢在持續增強。

首先是制度性開放成效明顯，持續地完善市場准入制度，在實現製造業外資准入限制清零的同時，進一步放寬服務業准入限制，持續地打造公平統一的准入環境與監管環境，對各類經營主體一視同仁。尤其是剛公布了《公平競爭審查條例實施辦法》，持續地強化公平競爭的剛性約束。從需求側看，中國超大規模的市場潛力正在加速釋放；從供給側來看，中國的產業門類齊全，產供鏈的韌性和可靠性強。

擁抱「中國速度」：市場和技術的雙重機遇

第二個關鍵詞：期待。

在中國發展高層論壇會場內，關於人工智能的話題，持續成為參會嘉賓關注的焦點。央視記者張歆表示：「在現場的採訪中，我發現每個跨國企業都談到了AI戰略，並且都與中國都息息相關。中國的人工智能創新正在迎頭趕上，外資企業在重新審視中國市場的過程當中，更是迎來了市場和技術的雙重機遇。」

關於人工智能的話題，持續成為參會嘉賓關注的焦點。（央視新聞）

關於人工智能的話題，持續成為參會嘉賓關注的焦點。（央視新聞）

梅賽德斯-賓士（Benz）集團股份公司董事會主席康林松（Ola Källenius）表示：「近期，我們又看到了中國企業的創新實力，要實現長期增長目標，必須加快創新步伐，提升採購和供應鏈的靈活性，以擁抱『中國速度』帶來的機遇。」

禮來製藥董事長、行政總裁戴文睿。（央視新聞）

禮來製藥董事長兼CEO戴文睿（Dave Ricks）稱：「中國在機械人技術方面處於領先地位，我們希望未來進行一些實驗，建立由人工智能控制的自動化實驗室，自動運行實驗，無需人手動干預。」

美中貿易全國委員會會長譚森。（央視新聞）

美中貿易全國委員會會長譚森（Sean Stein）表示：「世界上最具創新力的兩個經濟體是美國和中國。這就是為什麼我們有這麼多公司在這裏，因為他們認識到自己的創新和活力的重要性，也是為了自己的全球競爭力。」

跨國企業負責人會裏會外有怎樣的期待？

央視報道指，從會議現場的採訪當中可以看到，很多來參加本次論壇年會的跨國企業CEO在聊到中國的人工智能時，紛紛表示：要擁抱「中國速度」，因為這代表着市場和技術的雙重機遇。除了人工智能，這些跨國企業的負責人來到中國，在會裏會外還有哪些故事？他們對於中國經濟的發展又有着怎樣的期待呢？

他們對於中國經濟的發展又有着怎樣的期待呢。（央視新聞）

中國進一步高水平開放領域來的外資企業更多。（央視新聞）

央視記者張歆表示：「今年我明顯發現，中國進一步高水平開放領域來的外資企業更多，比如金融、生物醫藥等等。同時，來自共建『一帶一路』國家的外資企業數也有所增加。」

跨國企業CEO會外忙業務。（央視新聞）

張歆表示，很多跨國企業CEO來參加中國發展高層論壇期間，也會去見證一些重大的投資節點或者宣佈新的投資。比如，禮來公司CEO來華期間，在北京投資的創新孵化器剛剛入駐第一家企業。還有，一家跨國企業在CEO來華期間，剛剛宣佈了一筆數目龐大的新增投資。

我國將穩步擴大制度型開放

第三個關鍵詞：開放。

央視報道指，記者從中國發展高層論壇2025年年會上了解到，今年，中國將穩步擴大制度型開放，以開放促改革促發展，促進普惠包容的經濟全球化。

商務部國際貿易談判副代表李詠箑表示，今年，我國將深入實施自貿試驗區提升戰略，打造制度型開放高地，推動自貿試驗區提質增效和擴大改革開放授權，鼓勵首創性集成性探索，開展更廣領域、更深層次、更大力度的制度型開放實驗，打造透明穩定可預期，服務於高質量發展的制度環境。同時，我國還將擴大高標準自貿區網絡，提高自貿協定的開放水平，把服務貿易、投資、負面清單、標準合作、數字經濟等作為新簽自貿協定的重要內容。今年，我國將擴大自主開放和單邊開放，塑造制度型開放新優勢。

商務部國際貿易談判副代表李詠箑。（央視新聞）

商務部國際貿易談判副代表李詠箑說：「上個月我們發佈了2025年穩外資行動方案，推出20項政策舉措，支持跨國公司投資中國深耕中國。下一步我們將繼續推進服務業擴大開放綜合試點，推動互聯網文化等領域有序開放，擴大電信醫療教育等領域的開放試點。」

李詠箑表示，我國將積極參與全球經濟治理，繼續高質量共建「一帶一路」，堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，維護開放公平的國際貿易秩序，擴大同各國利益的匯合點，促進共同發展。