大型日企每年模擬撤離在台員工　國台辦：形勢緊張根源在賴政府

周三（30日）上午，國務院台辦舉行例行新聞發布會。針對有報道稱幾家大型日企每年都會模擬撤離在台員工，發言人陳斌華表示，當前台海形勢緊張的根源是賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場。



陳斌華稱，當前台海形勢緊張的根源是賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，持續「以武謀獨」、「倚外謀獨」，不斷將台灣推向兵兇戰危險境。有關國家應認清賴清德「和平破壞者」、「麻煩製造者」的本質，明確反對「台獨」，支持中國統一的正義事業。只有這樣才能真正維護地區和平穩定，維護本國民眾安全利益。

7月19日，英國媒體引述消息報道稱，日本政府官員正告知在台經營的日本企業，如果因台海爆發衝突需要撤離員工，各企業將「只能靠自己」。此外，近期有兩間日本大企業從台灣知名百貨公司撤資，台灣島內認為日企此舉形同「用腳投票」。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

報道稱，作為中國台灣地區最大的外國直接投資來源之一，上述警告對台灣地區經貿造成衝擊。日本政府的警告，突顯在台海外企業在應對潛在地緣風險時的現實和政治困難。據兩名日本官員稱，根據憲法，日本自衛隊只有在得到東道國政府批准的情況下才能部署到海外。他們補充說，中國不太可能批准日本進行此類撤離行動。

兩名知情人士還透露，自2022年以來，幾間大型日本企業每年都會進行模擬撤離在台員工的演習，以應對可能爆發的台海衝突。知情人士稱，日本官員參加了這些演習，但並非以官方身份。其中一名人士稱，雙方隱含的理解是，此類撤離行動將由私營部門操作。一名參與日企撤離計劃的人士表示：「這一場景沒有任何自衛隊或軍事支持。」