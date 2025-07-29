台海有戰事｜「大罷免」慘敗檢驗了國台辦對賴清德的政治判斷

台灣「7.26大罷免」投票結果出爐，民進黨針對24席國民黨立委精心策劃的罷免案無一成功，賴清德想通過罷免國民黨立委以控制立法院、擺脫「朝小野大」局面的圖謀破產，國民黨則打了多年罕見的一場勝仗。這場對賴清德人而言自取其辱式的慘敗，未必能反映出台灣人有「守護民主」和「反對戰爭」的集體理性，但是卻反映出賴的民意基礎依舊薄弱。



賴清德6月22日發表「團結國家十講」系列的第一講。（Facebook@賴清德）

2024年台灣大選，賴清德共得到558萬張選票，得票率為40.08%，僅高於2000年台灣大選時陳水扁的39.3%得票率。在投票率為71.24%的情況下，40.08%的得票率數據意味著僅有兩成多有資格台灣選民同意賴清德出任台灣總統。

從「少數服從多數」的民主本質講，一個只有兩成多支持者的候選人，是否有資格代表其它持不同意見的七成多選民執政？答案顯然是不能。但是，在藍白綠三黨競爭結構下，靠著台灣選舉制度有違民主初衷的制度性漏洞，賴清德硬是重復了陳水扁的好運，當選為台灣總統。可以說，從一開始，賴清德的民意基礎就相當薄弱。

另外，在立法院，賴清德也面臨「朝小野大」的局面，在總計113個立法委員席位中，國民黨獲52席，民進黨獲51席，台灣民眾黨獲8席，另有立場親藍的無黨籍獲2席。立法機構因此形成了「三黨不過半」格局，國民黨及親藍立委與台灣民眾黨結成在野聯盟，以52+2+8比51的結構佈局，對民進黨形成牽制。

國民黨支持者舉辦活動反對罷免。（路透社）

因為這兩個原因，人們普遍認為賴清德是個「跛腳」總統，他會受制於民意不足和立法院的黨派政治結構，難有什麼政治作為。中國大陸國台辦發言人在就台灣選舉表態時也表示，「這次台灣兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表台灣主流民意」，更強調台灣是中國的台灣，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向。

而賴清德顯然不是個輕易向現實低頭的人，他作為政治人物不服輸、不安分的本性，以及作為「務實台獨工作者」的賭徒本性，驅動他在上任後動作不斷，而且還鬧出了不小動靜。

7月26日，上午10點左右，幾位民眾前往台灣新北市的投開票所，參與大罷免投票。（香港01攝）

在「5.20」就職演講中，賴清德拋出「兩岸互不隸屬」的新兩國論，並且提出了實現實質台獨的具體路徑，在兩岸間引發渲染大波，招致解放軍進行了近年來的第二場圍台軍演。2025年3月，他又提出了「拒統17條」，把中國大陸定性為「境外敵對勢力」，進一步把「兩國論」上升到「敵國論」，搞得不少台灣人在與大陸交往時人人自危。

在民進黨及台灣內部，賴清德也揮起屠刀，先把黨內的主要潛在競爭者、有可能在下一屆大選中對其構成威脅的海基會董事長鄭文燦以貪腐之名收押，後又通過檢調機關羅織罪名，把他2024年大選時的最危險競爭者，同時也是民進黨基本盤主要威脅者的柯文哲關進牢房，消除了這兩個主要競爭對手。

為擺脫「朝小野大」困局，在執政第一年年尾，賴清德又反守為攻，開始針對國民黨在立法院的相對多數格局下手，企圖通過「大罷免」行動，顛覆現有格局。為此，民進黨和賴清德等周密籌劃，多方準備，賴清德本人更是親自上陣搞「團結國家十講」，一方面兜售推銷他的台獨主張，一方面打著「團結國家」的旗號行撕裂台灣之本質，把體現民主政治要素的競爭性政黨定位為「雜質」，並表示要清除這些「國家雜質」。

台灣藍綠兩黨為大罷免行動戰得火熱。（路透社）

一圈下來，賴清德在民進黨內的地位如何，是否還會有其他競爭者冒起，目前還不得而知，但是他遂行一黨獨裁的威權野心，卻引起了不少台灣人警惕。同時也讓不少人認識到，如果在野黨的制衡被擊穿，以賴清德的激進台獨和賭徒性格，會不會鋌而走險，進一步激發兩岸軍事對抗，把台灣人推上戰場也難說。台灣人因此用選票表明態度，再次對賴清德投下不信任票，同時也檢驗了大陸國台辦對賴清德不代表台灣主流民意，改變不了兩岸關係基本格局和發展方向的判斷。