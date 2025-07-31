內地2024年結婚登記610.6萬對　按年降20.5%　創45年新低

7月30日，中國民政部網站公布《2024年民政事業發展統計公報》，顯示2024年全國婚姻登記610.6萬對，比去年下降20.5%。這一數據亦創下自1980年以來結婚登記數量新低。



《公報》數據顯示，2024年，全國婚姻登記機構和場所共計4190個，其中婚姻登記機構1134個，全年依法辦理結婚登記610.6萬對，比上年下降20.5%。結婚率為4.3‰，比上年下降1.1個千分點。依法辦理離婚手續351.3萬對，其中，民政部門登記離婚262.2萬對，法院判決、調解離婚89.1萬對。離婚率為2.5‰。

2022年2月22日，在湖北省襄陽市保康縣民政局婚姻登記處，一對新人在領取結婚證後合影留念。（視覺中國）

據統計數據可見，中國結婚登記數已經連續多年下降。2013年結婚登記數為1346.9萬對，之後自2014年起逐年下降，並於2019年跌破1000萬對。到2022年，結婚登記數降至683.5萬對，首次跌破700萬對，連續九年下降。

直到2023年，結婚登記數才結束了九連降的趨勢，出現了回升。然而2024年全國結婚登記數在2023年短暫回升後再次跌至低點，該數據不僅低於2023年，也低於回升前的2022年。如對比1980年以來全國結婚登記數量，則創下45年來新低。