相識13天閃婚後妻子車禍亡　丈夫強調沒有騙保：知她患癌仍要結婚

山東27歲女子周輝與河北男子王康平相識13天後閃婚，卻在4個月後因車禍不幸去世。近日，網上出現質疑王康平騙保的陰謀論，引發關注。對此，王康平及周輝妹妹周五（4日）出面澄清，強調周輝未購買意外保險，且王康平在明知妻子患癌的情況下仍選擇結婚，呼籲網友停止猜疑，讓逝者安息。



王康平於社交平台發布訃告。（極目新聞）

據王康平發布的訃告，其妻子周輝於6月30日晚11點在北京房山區公韓路遭遇交通事故，經搶救無效，於7月1日凌晨1時在北京市良鄉醫院去世，終年27歲。據知情人士透露，周輝為山東人，王康平為河北人，比妻子大一歲。兩人於今年春節相識，僅13天便因情投意合領證結婚，計畫年底辦婚禮。然而，6月30日晚，夫妻倆乘坐朋友駕駛的車輛撞上大貨車，周輝不幸身亡，朋友骨折住院，王康平也因胸部和腰椎骨折正在養傷。

近日，網上關於王康平騙保的質疑甚囂塵上，令正處喪妻之痛的他備受打擊。7月4日，王康平向媒體澄清，周輝並未購買意外保險。他提供的一份山東濰坊市人民醫院診斷報告顯示，周輝於2024年5月23日被診斷為宮頸癌中期，今年3月已接受子宮切除手術，並進行20多次化療。醫生表示，病情穩定，短期內復發可能性低。

周輝宮頸癌診斷報告。（極目新聞）

王康平表示，結婚前，周輝如實告知了自己的病情及曾有過一段無子女的婚姻。他坦言：「我覺得她老實善良，特別懂我。雖然她患癌無法生育，但我從沒打算要孩子。當時她怕我後悔，我怕她後悔，於是相識13天就領了證。」他強調，兩人感情真摯，結婚時已約定死後合葬。

周輝17歲的妹妹向記者透露，姐姐去年5月查出宮頸癌後，家中接連遭遇不幸，母親於去年8月車禍骨折。周輝將原本用於自己手術的錢給母親治病，直至今年3月才完成手術。期間，王康平一直在濟南陪伴周輝看病，並回北京工作賺錢支付醫療費用。周輝妹妹感動地說：「姐夫明知姐姐病情，還背著家人偷拿戶口本和姐姐登記結婚，這份愛讓我很佩服。」

二人結婚照。（極目新聞）

周輝婚紗照。（極目新聞）

周輝生前照。（極目新聞）

她進一步澄清，姐姐2024年初曾購買百萬醫療險，但為支付母親醫療費已於去年8月退保。此次車禍前，周輝因放療提前結束，前往北京探望王康平，不料發生意外。車禍由朋友駕駛車輛導致，網上關於王康平騙保的猜測毫無根據。

周輝妹妹表示，目前雙方家屬正在北京處理善後事宜，王康平因傷臥床，堅決表示不接受任何補償，只希望帶姐姐骨灰回河北邯鄲安葬。事故賠償將由家屬協商處理。王康平深情表示：「我媳婦真的特別好，雖然在一起時間短，但我很懷念和她的日子。我不知道別人信不信真愛，但我和我媳婦就是真愛。」

家屬懇請網友停止猜疑，讓周輝安息。王康平計劃待事故處理完畢後，帶妻子骨灰回邯鄲老家安葬，兌現兩人將來死後可以合葬的承諾。