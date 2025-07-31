基孔肯雅熱｜佛山啟動公共衛生事件Ⅲ級響應　有鎮開展核酸篩查

據佛山市人民政府新聞辦公室消息，結合當前佛山市基孔肯雅熱疫情防控形勢，根據突發公共衛生事件有關應急預案，佛山市已於7月29日啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應。



佛山啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應。（佛山人民政府）

2025年7月29日，廣東佛山，當地持續消殺蚊蟲，以控制基孔肯雅熱疫情。（視覺中國）

內媒《紅星新聞》報道指，7月31日，多名佛山順德區樂從鎮居民表示，收到了關於免費開展基孔肯雅熱病毒核酸篩查工作的通知，時間從7月29日至31日，為期三天。

當地社區醫生表示，疾控部門這幾日已通過短訊或社區通知病例同住人或家屬進行了核酸檢測，因未擴散到隔壁，沒有症狀或收到通知的暫時不需要檢測。

有鎮開展免費核酸篩查。（紅星新聞）

佛山啟動公共衛生事件Ⅲ級響應。（佛山發佈）

據佛山市衛生健康局局長陳愛貞介紹，目前全市核增了35家醫院開展基孔肯雅病毒核酸檢測項目，並儲備了較為充足的檢測試劑，對醫務人員進行了培訓。檢測結果一般需要4-6小時，如核酸檢測結果為陽性的話，就需要住院治療，病程大概7天。