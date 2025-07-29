基孔肯雅熱｜廣東病例破5000宗　當局指防疫仍面臨複雜嚴峻挑戰

廣東的基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情嚴峻，目前的最新通報數據顯示，廣東省今年累計報告基孔肯雅熱病例超5000宗，重災區佛山順德區28日再新增357宗確診病例，全部是輕症病例。



白紋伊蚊。（視覺中國）

佛山近日已啟動應急響應，指定53家定點醫院，備有3600餘張防蚊隔離床位。（央視）

29日，廣東省委書記黃坤明主持召開全省疫情防控和三防工作電視電話會議。

黃坤明指出，廣東省基孔肯雅熱疫情防控正處在集中攻堅的關鍵期，前期快速上漲勢頭已得到初步遏制，但報告病例數仍在高位波動，新增疫點陸續出現，境外輸入風險持續存在，做好防疫工作仍面臨複雜嚴峻挑戰。

黃坤明指，佛山市要繼續保持高壓態勢，以更加細緻的工作，持續強化疫情分級分類處置；順德區要繼續鞏固當前防控措施，加強病例搜索，以最快速度控增量、降存量；禪城、南海區要加大防控力度，增加下沉力量，堅決防止規模性流行，為加快迎來疫情「拐點」創造更加充分的條件。

央視早前引述專家提醒，基孔肯雅熱預防關鍵是清積水、滅成蚊、防叮咬。沒有積水就沒有蚊蟲孳生，沒有蚊蟲就沒有基孔肯雅熱傳播。呼籲廣大市民定期翻盆倒罐、清理積水、清除雜物，從源頭上消除蚊蟲孳生環境；加強個人和居家防蚊措施，避免蚊蟲叮咬；若出現發熱、皮疹、關節疼痛等明顯症狀，請及時就診，並主動告知旅居史和蚊蟲叮咬史。