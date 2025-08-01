懷胎3月孕婦遭高薪誘至泰緬邊境失聯8天　疑犯竟是具電詐前科親戚

東南亞詐騙園新聞層出不窮，來自陜西漢中的秦先生向媒體透露，其27歲、懷孕3個月的妻子李紅霞及表哥李家洪被有電信詐騙前科的表姐夫鄭某輝以高薪誘騙至泰國，7月23日在泰緬邊境失聯。最後一條消息顯示李紅霞手機被搶，至今二人下落不明。秦先生痛心表示，警方已介入調查，但進展緩慢。



李紅霞和李家洪。（極目新聞）

李紅霞戶籍在陜西城固縣，丈夫秦先生來自漢中南鄭區，李家洪則來自重慶，鄭某輝居住福建。事發前，鄭某輝聯繫二人，稱經深圳赴香港辦理經商證明可獲高額報酬。7月19日至22日，李紅霞與李家洪抵達泰國曼谷，卻未辦理證明。22日晚，鄭某輝安排兩名司機帶二人前往清邁，途中偏離導航進入泰緬邊境山區，疑繞過檢查站。23日晚11時55分，李紅霞發來定位，顯示在泰緬邊境樸帕縣附近，並稱「搶手機了」，隨後二人電話關機，徹底失聯。

涉事車輛和泰國司機。（極目新聞）

秦先生曾勸妻子回國，但李紅霞相信表姐夫「靠譜」，鄭某輝也保證安全。25日，秦先生得知鄭某輝有電詐前科，立即在漢中報警，南鄭區大河坎派出所及城固縣二裏派出所展開調查。

據重慶媒體2020年報道，鄭某輝因電信詐騙「兩卡」犯罪被捕，其家屬陳女士證實他曾服刑多年，出獄僅數月。陳女士不知李紅霞等人的具體行蹤及傭金詳情。李紅霞父親鄧先生透露，數年前鄭某輝曾誘騙李紅霞辦理10多張銀行卡，導致她被警方傳喚。鄧先生一家常年在浙江務工，家境困難，妻子患病及雙胞胎女兒上學加重經濟負擔，李紅霞或因高薪誘惑鋌而走險，「一個月賺10多萬元，哪有這麽好的事」。

李女失聯前疑被搶手機。（極目新聞）

電話被掛斷。（極目新聞）

8月1日，秦先生表示，7月31日多次撥打李紅霞手機，雖偶爾接通但被掛斷或無人接聽，懷疑手機被沒收或轉賣。鄧先生在福建三明見到鄭某輝及其上線施某花，二人拒透露失聯者下落，施某花僅稱需聯繫上線，卻不提供信息。媒體聯繫施某花未獲回應，秦先生懷疑其姓名為假。

秦先生已向南鄭區警方更新情況，福建三明警方則未受理其報案。南鄭區大河坎派出所表示已立案，專人跟進。三明三元區公安稱正核查並向鄭某輝、施某花了解情況，但未透露細節。截至目前，李紅霞及李家洪手機仍關機，無進一步消息。

鄧先生痛心表示，女兒失聯8天，生死未卜，「我不敢多想」。秦先生質疑鄭某輝等人未受追究，盼警方加快調查。