四川14歲少年被騙至柬緬遭多次轉賣　曾向家人求救後失聯

四川14歲初中男生楊某航疑在境外遭多次轉賣。家屬稱，楊某航曾通過社交媒體求救，但至今已十多天沒有收到他的消息。



《現代快報》報道，家屬楊先生稱，兒子受到同村幾名男子「誘騙」，於5月份被騙到柬埔寨金邊地區，「已經被轉賣了好幾次，現在已經十多天沒有聯繫我們了」。

楊某航（右二）。（現代快報）

楊先生表示，兒子被騙到緬甸後，曾通過社交媒體向他們求救，告知自己被騙，並表達了想回家的意願。但自7月上旬以來，他就再沒有收到兒子的消息。

楊某航的母親曾公開求助稱，兒子在今年5月份被鄰村人以高薪工作騙至緬甸，後因其年齡過小，又被多次轉賣至柬埔寨園區。事發後，楊某航的家屬曾向古藺縣警方報警，有關民警介入調查此事，並跟進了楊某航在境外的位置。目前，楊某航失聯已有兩個月。

楊某航今年6月發回的定位信息。（現代快報）

7月23日，中國駐柬埔寨大使館工作人員表示，目前尚未接到相關報告，並不了解此事，具體情況需失聯當事人家屬與使館對接。