8人被高薪誘惑上車才知去緬甸　搶方向盤偷渡回國被捕直呼｢幸運｣

《央視新聞》報道，近一個月以來，廣西防城港邊境管理部門查獲多起偷渡案件，抓獲293名偷渡人員。其中一名被拘捕人員表示，他們上車了才知道車輛是開往緬甸，於是搶方向盤逼停車輛，隨後幾人在企圖偷渡回國時被民警拘捕。



8人偷渡回國被拘捕。（央視新聞）

被警方拘捕的其中一名疑犯唐某供述，他們均是在境外聊天軟件看到「蛇頭」發佈的「高薪招聘信息」，在「蛇頭」安排下，從全國各地輾轉來到廣西。「蛇頭」號稱到越南工作兩三天可以拿10萬塊錢。但到了防城港後，「蛇頭」卻突然讓他們打車去別的城市偷渡。等踏上境外的客貨車，幾個人才發現不對勁 。

8人偷渡回國被拘捕。（央視新聞）

唐某稱接頭人問他們，去緬甸還是去柬埔寨，還是去老撾，一行人就說去胡志明市，對方說不對呀，你們不是去緬甸那邊的嗎。一行人發現情況不對勁，可能被當豬仔賣掉。

唐某。（央視新聞）

於是8個人合力搶奪方向盤，逼停車輛，幾人在企圖偷渡回國時被民警抓獲，回想自己的經歷，幾個人進了看守所還直呼「幸運」。唐某稱：「來看守所這裏我可以說是非常幸運的，因為網上說割腰子、砍頭、割喉什麼的都有。」