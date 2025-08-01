大連百億人民幣非法集資案　3被告獲刑最重判囚終身

8月1日，遼寧省大連市中級人民法院一審公開宣判一起涉107億餘元（人民幣，下同）的非法集資案。被告人金成因犯集資詐騙罪、洗錢罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



被告人李晶因犯集資詐騙罪、洗錢罪，被判處有期徒刑十六年，並處罰金；被告人曹靖宇因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑十三年六個月，並處罰金。



自2016年4月15日至2023年10月8日，被告人金成等人以實際控制的多家公司非法吸收10萬餘名集資參與人資金107億餘元，造成8萬餘名集資參與人損失73億餘元。同時，為掩飾、隱瞞集資詐騙犯罪所得及其收益的來源和性質，被告人金成、李晶分別指使他人將非法集資款項通過提現或轉賬等方式，向其他公司或個人賬戶轉入，由他人為金成、李晶代持股權、債權、房產、股票等。

法院認為，金成等人實施的非法集資行為，嚴重擾亂了國家的金融管理制度，造成全國多地數萬名集資參與人財產損失，依法應予以嚴懲。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法作出上述判決。

據了解，金成等人歸案後，公安機關開展涉案資金、股票、保險、房產、車輛等資產追繳工作。相關資產將在判決生效後依法返還集資參與人。