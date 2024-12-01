上海男花300萬｢雲養牛｣變6萬斤牛肉　滬警拘4人涉非法集資5億

央廣網報道，一位上海男子投資所謂「雲養牛」項目近300萬元（人民幣，下同），其後認養的600隻牛竟變成了無法兌現的6萬斤牛肉。今年9月，上海警方成功偵破案件，拘捕犯罪嫌疑人4人，涉案金額超過5億元。



上海男花300萬｢雲養牛｣變6萬斤牛肉。（@央廣網）

據介紹，這個「雲養牛」的社交平台賬號有大量關於養殖場的影片，宣稱有國外的優質養殖場。但實際上，影片中的牛群均為網絡素材，該平台一頭牛都沒有。而投資者所看到的有關牛的直播，則是疑犯為拍攝畫面臨時借的農場。

不過上海市民伍生見到資料如此詳細，最先花了5000元在平台購買了一頭牛的所有權。因為到期後如約收到了平台的回購款和返利，他開始對此深信不疑，先後投資近300萬元。

正當伍生準備回購的時候，發現牛變成了6萬斤的牛肉份額。平台稱牛肉份額沒有辦法第一時間提取，可以放在他們的平台上進行寄賣。兩個月過後，伍生發現牛肉一直賣不出去，這才發現受騙，於是報警。

滬警拘4人涉非法集資5億。（@央廣網）

2024年9月，上海警方將4名犯罪嫌疑人全部拘捕。經查，疑犯將所謂的「雲養牛」項目包裝成年化收益在6%～12%的理財產品。平台所募集的投資款項，已在犯罪團伙不斷「借新還舊」及支付公司日常運營中消耗殆盡，該行為實質就是一種非法集資騙局。截至案發，該犯罪團伙共非法募集資金超過5億元。

目前，上述4名犯罪嫌疑人均已被警方依法採取刑事強制措施，該案在進一步偵辦中。