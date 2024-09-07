涉款超過200億！內地一重大非法集資案疑犯被遣返回國

遼寧省大連市一宗涉案人數眾多的重大非法集資案，其最後一名主要疑犯到案。近日，跨越數千公里、經過近8個小時飛行，潛逃4年之久、先後在東南亞等多國流竄的經濟犯罪嫌疑人向某華被「獵狐行動」工作組民警從境外押解回國。



2021年2月底，大連市公安局高新園區分局接獲多位民眾報案，指他們在大連某科技集團有限公司投資被騙數千萬元人民幣。經查，2015年至2021年，向某華夥同王某某，以非法佔有為目的虛構投資項目，共向全國3.6萬多人集資詐騙200億餘元人民幣。主犯王某某被捕後被判處無期徒刑，向某華則在2020年10月竄逃海外後銷聲匿跡。

公安部「獵狐辦」對案件高度重視，指揮遼寧公安經偵部門成立工作組開展境外追逃，深挖細查向某華的下落。4年來，為躲避追捕，向某華竄逃多國藏匿。而「獵狐」工作組民警應國外執法部門邀請多次赴境外開展執法合作，鍥而不舍地展開追逃工作。到了2024年，隨著「獵狐行動」不斷推進，中國警方與各相關國家不斷深化執法合作，通過警務合作持續加大對在逃人員的緝捕力度，終於在境外發現向某華的蹤跡。在中國駐當地使館和總領事館的大力支持下，當地警方將向某華抓捕並移交中國。

他承諾回國後一定積極配合有關部門調查。（人民日報）

向某華稱在異國他鄉的日子非常煎熬。（人民日報）

向某華在廣州白雲機場接受出入境查驗。（人民日報）

向某華被押解回國。（人民日報）

8月1日晚，在境外某國機場的移交現場，向某華向前來接受移交的辦案民警真誠懺悔，「我終於不用在外流浪了！」他表示，在異國他鄉的日子非常煎熬，回國後一定積極配合有關部門調查。2日下午，向某華被工作組押解入境後，隨即轉機返回遼寧大連，辦案單位對相關案件展開進一步辦理。

公安部「獵狐辦」有關負責人表示，今次案件是中國與相關國家深化執法合作的又一成功範例。中國警方將持續推動國際執法合作，對外逃經濟犯罪嫌疑人有逃必追、一追到底。目前，「獵狐2024」專項行動已從50多個國家抓獲各類外逃經濟犯罪疑犯近800名，取得豐碩成果。