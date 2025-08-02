北京暴雨｜受災行政村供電通訊全部恢復　災後重建工作正穩步推進

近日，北京連續遭受強降雨侵襲，密雲、懷柔等山區受災嚴重。據北京市應急管理局表示，截至周六（2日），全市受災行政村的供電、通訊已全部恢復，供水問題亦得到徹底解決，災後重建工作正穩步推進。



7月23日至29日，北京遭遇極端強降雨，密雲、懷柔、延慶、平谷等山區災情嚴重。全市涉及4個區、30個鄉鎮、216個行政村、475個自然村的供水問題已全部解決；4個區、21個鄉鎮、180個行政村的停電問題，通過市電或應急電源已全部恢復供電；191個行政村的通訊受災影響，也已全部搶通。此外，所有失聯自然村均已恢復聯繫，目前正持續開展失聯人員排查搜救。

在人員安置方面，東城、西城、朝陽、海淀等9個區的轉移安置人員經安全評估後已返家；豐台、通州、順義、懷柔、密雲、平谷、延慶7個區仍有1萬876人安置在155個安置點。

圖為密雲區一家養老院在7月28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（《北京日報》）

圖為工作人員搶修災區供水。（水潤京華）

8月1日，中共北京市委書記尹力赴延慶區檢查災後重建工作，強調要針對山區特點和群眾需求，加強通村道路規劃建設，提升鄉村民居建築安全標準，增強防災能力。每村應合理設置避險場所，提升村民自救互救和應急避險能力。尹力還指出，需加強雨情、水情、汛情研判預警，嚴防次生災害，特別要密切監測水庫大壩、山洪溝道、堤防等重點設施，及時評估塌方、土石流等地質災害風險並發布預警。

北京市委副書記、市長殷勇，市委副書記游鈞一同參與調度檢查。目前，北京正全力推進災後恢復，確保受災群眾生活逐步回歸正常。