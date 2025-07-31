北京暴雨｜密雲養老院31死　事前未轉移避險　當局承認預案有漏洞

北京市防汛救災新聞發佈會7月31日（周四）公布，北京近期強降雨已累計因災死亡44人、失蹤失聯9人。其中密雲區受災最嚴重，因災死亡37人，一家養老院有31人死亡。密雲區委書記余衛國承認，養老院所在鎮中心區域沒有列入轉移避險範圍，「這說明我們的預案是有漏洞的，我們對於極端天氣的認識是不足的」。



密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（《北京日報》）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（中國消防）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（中國消防）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，有老人在窗邊求救。（中國消防）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（央視）

密雲區委書記余衛國稱，據初步統計，密雲全區17個鎮162個村受災，房屋受損3.1萬餘間，車輛受損6994輛，10條公路受損。全區約11.3萬群眾受災，因災死亡37人，其中包括太師屯鎮養老照料中心31人。防汛救災過程中，全區共轉移20個鎮街205個村1.6萬餘人。

密雲區委書記余衛國。（影片截圖）

河流為平時流量1500倍 太師屯鎮遭重創

本輪強降雨有以下幾個特點：一是降雨時間長，長達7天；二是降雨總量大，全區平均降水量366.6毫米，局地最大降水量為573.5毫米（郎房峪）；三是連續發生極端強對流天氣，26日晚到28日上午連續兩次出現3小時累計降雨量超過180毫米極端情況，歷史罕見，破壞性極大。

全區受災最重的太師屯鎮，上游的幹峪溝12小時降雨量達到290.7毫米（特大暴雨級別），同時清水河水位暴漲，降雨、山洪、河流洪水疊加。28日清晨，清水河流量驟增，最大流量達每秒2800立方米（超百年一遇），是平時流量的1500倍，迅猛的來水進入太師屯鎮區，造成巨大災害。

7月27日，在北京市密雲區石城鎮西灣子村，救援人員清理被雜物阻斷的橋樑。（新華社）

整條街被淹沒最深處達2米 救援力量一時難以進入

該養老院位於密雲水庫上游的太師屯鎮街，當天共有77人，其中工作人員8名，69位老人中有失能半失能55人。28日清晨，洪水沖進街道，整條街被淹沒，最深處達2米。接到報警後，消防救援力量迅速出動，早上7時抵達照料中心附近，但因水流湍急，救援力量難以進入。經過多方努力，早上10時許陸續救出被困人員，搜救工作持續到第二天，在此期間陸續發現多名老人不幸罹難。

預案未將養老院所在區域列入轉移範圍

在汛期前，密雲區按照工作預案，提前對險村險戶群眾進行轉移避險，全區共轉移20個鎮街205個村1.6萬餘人。余衛國說，「長期以來，養老中心所在鎮中心區域，都是安全的，預案沒有將其列入轉移範圍。這說明我們的預案是有漏洞的，我們對於極端天氣的認識是不足的」。

7月27日，武警北京總隊官兵在密雲區白河大橋南側清理淤泥搶通道路。（新華社）

圖為2025年7月28日，北京密雲區強降雨過後，無人機拍攝的潮河水位暴漲，沿河農田被洪水淹沒。（Reuters）

圖為2025年7月28日，北京密雲區因暴雨水浸，有道路損毀。（Reuters）