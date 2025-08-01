北京暴雨｜密雲養老院31死　7旬老人站窗臺3小時｢不斷顫抖｣終獲救

北京近期強降雨已累計因災死亡44人、失蹤失聯9人。其中密雲區受災最嚴重，約11.3萬群眾受災因災死亡37人。據了解，7月28日清晨，洪水沖進街道，整條街被淹沒，最深處達2米，一家養老院「太師屯鎮養老照料中心」被洪水圍困，有許多老人逃生不及被淹死，救出46名受困老人，有31人死亡。



近日老人「趴窗呼救」的畫面曝光，7月31日，內媒《中國青年報》走入太師屯鎮養老照料中心，該地已滿是泥濘，輪椅和病床都深陷泥中。他們採訪洪水當日受困的71歲老人付大爺。



付大爺表示，當時早上9點左右，自己一起床就看到水沖進來，「還把我弄倒了，我也走不了」，他回憶，自己是被護工從窗戶弄出去在窗戶台上站了3個多小時，後來消防員趕來救援時，許多人喊著「救命救命」，而該名老人表示自己「哆嗦（顫抖）來回篩糠（來回搖晃），站都站不住了」，消防員就緊急把他救了出去。



+ 6

內媒《中國青年報》走入太師屯鎮養老照料中心。（影片截圖）

付大爺回憶一早就發現洪水沖進來，自己也被弄倒了。（影片截圖）

付大爺也回憶，當時現場有70、80人，「每個屋都有動不了的、有坐輪椅的，沒辦法弄」，該老人稱當時消防員救出他後把他弄到屋頂上去，最終再把他們送到醫院去。

據了解，該養老中心位於密雲水庫上游的太師屯鎮街，當天共有77人，其中工作人員8名，69位老人中有失能半失能55人。

據北京市防汛救災新聞發佈會上，密雲區委書記余衛國介紹，密雲區受災最重的太師屯鎮，上游的乾峪溝12小時降雨量達到290.7毫米（特大暴雨級別），同時清水河水位暴漲，降雨、山洪、河流洪水疊加。28日清晨，清水河流量驟增，最大流量達每秒2800立方米，是平時流量的1500倍，迅猛的來水進入太師屯鎮區，造成巨大災害。

7月31日，《中國青年報》走入太師屯鎮養老照料中心，該地已滿是泥濘，輪椅和病床都深陷泥中：

+ 4

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（《北京日報》）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（中國消防）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（中國消防）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，有老人在窗邊求救。（中國消防）

密雲區一家養老院在28日遭洪水圍困，救援人員到現場救人。（央視）

密雲區委書記余衛國稱，據初步統計，密雲全區房屋受損3.1萬餘間，車輛受損近7000輛，10條公路受損。全區約11.3萬群眾受災，因災死亡37人，其中包括太師屯鎮養老照料中心31人。

密雲區委書記余衛國承認，養老院所在鎮中心區域沒有列入轉移避險範圍，「這說明我們的預案是有漏洞的，我們對於極端天氣的認識是不足的」。

密雲區委書記余衛國講述災情時眼泛淚光。（影片截圖）

河流為平時流量1500倍 太師屯鎮遭重創

官方稱，北京本輪強降雨有以下幾個特點：一是降雨時間長，長達7天；二是降雨總量大，全區平均降水量366.6毫米，局地最大降水量為573.5毫米；三是連續發生極端強對流天氣，26日晚到28日上午連續兩次出現3小時累計降雨量超過180毫米極端情況，歷史罕見，破壞性極大。

全區受災最重的太師屯鎮，上游的幹峪溝12小時降雨量達到290.7毫米（特大暴雨級別），同時清水河水位暴漲，降雨、山洪、河流洪水疊加。28日清晨，清水河流量驟增，最大流量達每秒2800立方米（超百年一遇），是平時流量的1500倍，迅猛的來水進入太師屯鎮區，造成巨大災害。

7月27日，在北京市密雲區石城鎮西灣子村，救援人員清理被雜物阻斷的橋樑。（新華社）

預案未將養老院所在區域列入轉移範圍

在汛期前，密雲區按照工作預案，提前對險村險戶群眾進行轉移避險。余衛國說，「長期以來，養老中心所在鎮中心區域，都是安全的，預案沒有將其列入轉移範圍。這說明我們的預案是有漏洞的，我們對於極端天氣的認識是不足的」。

余衛國又說，「深刻反思這起事件，我們工作中還有很多需要改進的地方」。

7月27日，武警北京總隊官兵在密雲區白河大橋南側清理淤泥搶通道路。（新華社）

圖為2025年7月28日，北京密雲區強降雨過後，無人機拍攝的潮河水位暴漲，沿河農田被洪水淹沒。（Reuters）

圖為2025年7月28日，北京密雲區因暴雨水浸，有道路損毀。（Reuters）